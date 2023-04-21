Каждый казахстанский ребенок имеет право на обучение в современной школе – Елнур Бейсенбаев

Вопросы привлечения отечественных производителей к реализации национального проекта "Комфортная школа" обсудили сегодня на расширенном собрании депутатской фракции Amanat в Мажилисе.

Как известно, в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о старте национального проекта "Комфортная школа". С докладом о ходе реализации проекта перед депутатской фракцией партии Amanat выступил вице-министр просвещения Едил Оспан. Он заявил, что за последние 10 лет количество учащихся в РК выросло на 1 млн, достигнув 3,7 млн. В настоящее время дефицит ученических мест составляет около 270 тыс. ед., а если не будут приняты соответствующие меры, то к 2026 году этот показатель превысит 1 млн.

"Поэтому в рамках национального проекта до 2026 года планируется создать около 800 тысяч новых ученических мест. Это будут школы, обеспеченные современным оборудованием, мебелью, интернетом, необходимыми для создания комфортных условий для учащихся и педагогов. Будут установлены индивидуальные шкафы и парты-трансформеры для каждого ученика, в школах будут коворкинг-комнаты для чтения и отдыха на каждом этаже, интерактивные устройства, TOUCH/LED-экраны, универсальные мастерские и многое другое", – сказал Едил Оспан.

Фото: Али Галым

Вице-министр также отметил, что вне национального проекта до 2026 года планируется ввести порядка 600 тыс. новых ученических мест, модернизировать 3 тыс. школ в селах, малых городах и районных центрах. А для развития естественно-математического образования за счет местных бюджетов до 2029 года в школах будут открыты 7 тыс. кабинетов робототехники, химии, физики, биологии и STEM.

Руководитель фракции, исполнительный секретарь партии Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что при строительстве школ должны использоваться материалы казахстанского производства.

"При любом масштабном инфраструктурном строительстве в стране максимально должны использоваться материалы отечественного производства. На реализацию проекта "Комфортная школа" выделено 2,6 трлн. тенге. Эти деньги в том числе должны развивать отечественное производство. Уже на этапе оформления конкурсной документации должны были быть установлены меры поддержки отечественного предпринимателя. Однако уже на этапе проектирования закладываются импортные материалы, производятся замены отечественных товаров. По данному вопросу поступают обращения от отраслевых ассоциаций, которые рассчитывали на объемы заказов и работ. Все процедуры закупок материалов, мебели и оборудования находятся в компетенции строительных компаний, а крупный бизнес действует исключительно в собственных интересах. Наши предприятия, производящие стройматериалы, стекло, мебель, технику, должны участвовать в проекте. Хватит кормить чужие экономики – нужно защищать национальные интересы", – сказал он.

Фото: Али Галым

В свою очередь председатель правления АО "Samruk-Kazyna Construction" Маулен Айманбетов рассказал, что компания разрабатывает типовые проекты зданий по единому стандарту. Это школы, рассчитанные на 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000 и 2500 ученических мест в две смены обучения.

"Мы разрабатываем 35 проектно-сметных документаций по 7 проектным мощностям для 5 климатических зон. Всего до 2026 года будет возведена 401 школа. Доля казахстанского содержания в целом по всему ареалу использования услуг должна составлять почти 70-80%. В качестве примера, 90% отечественных мебельных компаний могут производить школьную мебель при условии получения соответствующих технических спецификаций. Мы будем предъявлять требования к строительным компаниям по своевременному заключению договоров и размещению заказа на мебель. От потенциальных поставщиков будут требоваться: гарантия с обслуживанием от 3 до 5 лет и наличие сертификата CT KZ", – отметил он.

Фото: Али Галым

Депутат Жулдыз Сулейменова обратила внимание на разделение школ по численности обучающихся, так, зданий, рассчитанных на 2500 учеников, возведут только 3, из них одну – в Акмолинской области и две – в городе Алматы.



"Следует предъявлять особо строгие требования по общей безопасности подобных школ, это вопросы сейсмостойкости и экстренной эвакуации. У таких зданий должна быть предусмотрена обширная прилегающая территория. Кроме того, нельзя допускать задержек при строительстве, чтобы не проводить тендеры по несколько раз", – сказала она.

Другой член фракции Жанарбек Ашимжан затронул тему общественного контроля за ходом строительства школ и освоением бюджетных средств.

"Ранее говорилось, что будет работать информационно-цифровая платформа, которая будет контролировать ход строительства. Данная электронная система призвана обеспечить открытый общественный контроль. Также по дошедшим до нас неофициальным данным, в настоящее время имеется информация о сокращении количества школ. Если эта информация соответствует действительности, то и объем финансирования должен сократиться, все стороны должны рачительно подходить к вопросу использования бюджетных средств", – сказал он.

Фото: Али Галым

По итогам собрания фракции Елнур Бейсенбаев дал ряд поручений по усилению работы депутатов. Он подчеркнул, что важно держать на постоянном контроле реализацию проекта "Комфортная школа".

"Мы должны системно реализовывать инициативу главы государства по строительству комфортных школ. Каждый казахстанский ребенок имеет право на обучение в современной школе. Хочу сказать отечественным товаропроизводителям, что главная цель – не извлечь прибыль, а построить добротную школу. Молодое поколение будет учиться 11 лет, используя мебель, которую вы производите. Мы должны работать не ради отчета, а для того, чтобы построить качественную школу. Фракция Amanat всегда готова идти в авангарде таких важных вопросов. Мы будем держать этот вопрос на контроле", – резюмировал Елнур Бейсенбаев.