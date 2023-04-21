Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Заморозки, гроза и туман ожидаются в субботу в девяти областях Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в 9 областях страны на 22 апреля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Ночью на большей части области сохраняются заморозки -1-6. В Талдыкоргане ночью сохраняются заморозки -4-6.

Днем на северо-западе Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер южный днем порывы 15 м/с.

На западе, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный на востоке области 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается гроза.

Днем на западе, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер восточный, юго-восточный днем порывы 18 м/с.

Днем на севере, юге, в центре Улытауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Жезказган: днем 22 апреля ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области сохраняются ветер восточный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с с пыльной бурей.

Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью на юге области туман. Ветер юго-западный, южный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Костанае ветер юго-западный, южный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на севере, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь. Ночью на востоке области ожидается гололед. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается дождь. Ветер южный, юго-западный днем 15-20 м/с.

Читайте также

Нуржан Нуржигитов: Нужно заниматься не отписками, а конкретным решением проблем бизнеса

Футбольный клуб "Елимай" получил нового главного спонсора

Правила удаления затонувшего имущества вступили в силу в Казахстане

Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Назван самый высокий человек Казахстана
Назван самый высокий человек Казахстана
КНБ: Иностранец готовил теракт в южном регионе Казахстана
КНБ: Иностранец готовил теракт в южном регионе Казахстана
утверждены правила назначения соцвыплат по беременности и родам, ходу за ребенком
В Казахстане утвердили правила назначения выплат по беременности и родам и уходом за ребенком до 1,5 лет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления