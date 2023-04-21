Заморозки, гроза и туман ожидаются в субботу в девяти областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 9 областях страны на 22 апреля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20, днем временами 25 м/с. Ночью на большей части области сохраняются заморозки -1-6. В Талдыкоргане ночью сохраняются заморозки -4-6.

Днем на северо-западе Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер южный днем порывы 15 м/с.

На западе, востоке, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный на востоке области 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается гроза.



Днем на западе, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер восточный, юго-восточный днем порывы 18 м/с.



Днем на севере, юге, в центре Улытауской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Жезказган: днем 22 апреля ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.



На севере, в центре Кызылординской области сохраняются ветер восточный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с с пыльной бурей.



Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью на юге области туман. Ветер юго-западный, южный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Костанае ветер юго-западный, южный днем порывы 15-20 м/с.



На западе, юге, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ночью на севере, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь. Ночью на востоке области ожидается гололед. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается дождь. Ветер южный, юго-западный днем 15-20 м/с.