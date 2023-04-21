В "Озенмунайгазе" и "БерАли Мангистау" ведется расследование по фактам хищения

Должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах, сообщает Zakon.kz.

На основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО "Казмунайгаз" (Озенмунайгаз) Департаментом экономических расследований по Мангистауской области Агентства по финансовому мониторингу проводится несколько досудебных расследований. В частности, расследование в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" по факту хищения путем фиктивной установки новых насосно-компрессорных труб с отражением искаженных сведений в бухгалтерской и иной официальной документации предприятия.



"Кроме того, ведется следствие в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководства ТОО "БерАли Мангистау Company" по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году". Департамент экономических расследований по Мангистауской области Агентства по финансовому мониторингу РК

Установлено, что руководитель ТОО "БерАли Мангистау Company" заключил договора со своими близкими родственниками якобы на аренду спецтехники. На самом деле полученные средства в размере 248 млн тенге обналичены и присвоены.

Отмечается, что указанными действиями руководство ТОО "БерАли Мангистау Company" причинило ущерб не только государству, но и работникам компании.

"Таким образом, обналиченные денежные средства могли быть направлены на развитие компании, улучшение условий труда работников, в том числе, повышение заработной платы. В совокупности данные обстоятельства вызвали недовольство среди простых сотрудников компании", – резюмируется в сообщении.

Данные факты проверяются в рамках расследования, иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что подозреваемых в хищении более 470 млн тенге чиновников оправдали в Атырау.