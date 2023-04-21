Подозреваемых в хищении более 470 млн тенге чиновников оправдали в Атырау

В Атырау суд признал невиновными сотрудников акимата области, которых обвиняли в хищении 470 млн бюджетных средств, выделенных на строительство школы, спортивных залов и семейно-врачебных амбулаторий, сообщает Zakon.kz.

Согласно решению суда №2 Атырау, чиновников – сотрудников Управления строительства акимата Атырауской области – оправдали в связи с отсутствием состава преступления.

"Суд признал Т., К., К., М., О., Н., Ж., С. невиновными по всем эпизодам в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения, вмененных им. Суд признал право подсудимых на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовное производство, за незаконное уголовное преследование. Гражданский иск оставлен без рассмотрения". Пресс-служба Атырауского областного суда

Также вынесен ряд частных постановлений в адрес прокурора Атырауской области.



Приговор суда не вступил в законную силу.



Уголовное дело в отношении подрядчика Т., родственника подрядчика К., инженеров по технадзору О., М., руководителя технадзорной компании К., сотрудников Управления строительства Атырауской области С., Н., Ж. рассматривалось по факту присвоения и растраты чужого имущества, вверенного виновному с использованием своего служебного положения, в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п. 2 ч. 4 ст. 189 УК), в пособничестве совершения хищения (ч. 5 ст. 28-п. 2 ч. 4 ст. 189 УК) и выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров с целью извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб государству, совершенное неоднократно (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 216, ч. 3 ст. 28, п. 1 ч. 2 ст. 216 УК).



Согласно материалам дела, их обвинили в хищении более 470 млн тенге бюджетных средств, "выделенных на строительство объектов "3-х спортивных залов", "Школы на 300 мест в селе Дамба", "Семейно-врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в мкр. Кокарна", "Семейно-врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в мкр. Черное Депо".

В суде установлено, что четыре объекта, на строительство которых выделены бюджетные средства на момент возбуждения уголовного дела, не были завершены, все договора по проведению государственных закупок, строительства, сделки с подрядной организацией не были признаны судом недействительными, мнимыми или притворными, преступный сговор между подсудимыми не был установлен как в ходе досудебного расследования, так и в суде.



Также в суде установлены существенные нарушения норм УПК при проведении следственных действий со стороны сотрудников ДЭР, в том числе и при проведении НСД. Ряд доказательств, добытых органом досудебного расследования, ввиду нарушения норм УПК, признаны судом недопустимыми.

"Кроме этого, стороной обвинения не были предоставлены суду доказательства того, каким образом некоторым подсудимым были вверены бюджетные денежные средства, в хищении которых они обвиняются". Пресс-служба Атырауского областного суда

18 апреля 2023 года стало известно, что заместитель районного акима Шымкента и главный специалист акимата задержаны по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Они подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн тенге от предпринимателя за покровительство при исполнении договора о государственных закупах по благоустройству мегаполиса.

