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Александр Недовесов пробился в финал турнира в Боснии и Герцеговине

теннис Фото: ktf.kz
Казахстанец Александр Недовесов в паре с португальцем Франсиско Кабралом пробился в финал парного разряда турнира серии АТР 250 в Баня-Луке, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет пресс-служба федерации тенниса, в полуфинале Недовесов/Кабрал обыграли второй дуэт соревнования, одну из сильнейших пар мира, бельгийцев Сандера Жилле/Йорана Флигена со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 10:8.

Завтра 22 апреля в финале турнира Александр и Франсиско сразятся с первой сеянной парой Д.Маррей (Великобритания)/М.Винус (Новая Зеландия), которые в полуфинале победили казахстанца Андрея Голубева и украинца Дениса Молчанова – 6:3, 7:6 (7:1).

Для Недовесова финал в Баня-Луке будет первым в АТР-туре текущего года и третьем в карьере.

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