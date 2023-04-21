В Уральске семилетний мальчик потерял половину мизинца на детской площадке

Инцидент произошел 6 апреля на детской площадке на улице М. Монкеулы в микрорайоне Сарытау. Когда ребенок катался на горке, его палец застрял между деревянным бортом и металлическим листом, сообщает Zakon.kz.

По словам представителя филиала РОО "Әділдік жолы" Бауыржана Ахметжана, врачи поставили ему диагноз – "посттравматическая ампутация V пальца правой руки".

"18 апреля к нам обратилась мать ребенка с заявлением, которое мы направили в прокуратуру ЗКО для возбуждения уголовного дела по статье 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", – цитирует портал "Мой город" Ахметжан.

Общественники отметили, что из-за сдвижения железных опор под листом появился зазор. Ахметжан уточнил, что спорткомплекс построен за 53,4 млн в 2020 году. Срок гарантии составляет два года.

"Считаем, что вина акимата в том, что они оставляют свои объекты без контроля, и даже не ремонтируют их. Небрежно поступают и родители, когда дают ребенку играть, невнимательно осмотрев игровой инвентарь, – это глупая ошибка", – подытожил он.

В пресс-службе Управления здравоохранения рассказали, что ребенка доставили на скорой помощи, состояние на момент поступления врачи оценили как средней степени тяжести. Ему поставлен диагноз – "травматическая ампутация пятого пальца кисти". Мальчику провели операцию по ампутации и дезартикуляции пальца руки.

Ранее, в августе 2022 года, также на детской площадке в Уральске ребенок лишился фаланг двух пальцев.