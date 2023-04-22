Реформа против воли: почему Франция повышает пенсионный возраст всем наперекор

Во Франции продолжается масштабная акция протеста против повышения пенсионного возраста. 20 апреля в Париже около сотни человек ворвались с плакатами и файерами в здание одной из крупнейших в Европе фондовой биржи Euronext. Они требовали отставки Эммануэля Макрона и отмены реформы.

В чем причина этих событий во Франции, разбирался Zakon.kz.

Пенсионная реформа во Франции

Реформа, которую приняли власти Франции, предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и отмену так называемых специальных режимов для некоторых трудных профессий. Сейчас многие пожилые люди во Франции работают и после достижения пенсионного возраста, чтобы набрать необходимое число лет, в течение которых делались взносы. Однако граждане, которым исполнилось 67 лет, вправе получать пенсию в полном объеме, независимо от официального стажа. Это положение должно сохраниться. При этом правительство намерено увеличить минимальный размер пенсии до 1200 евро в месяц. Несмотря на это, изменения вызывают резкое неприятие в обществе, с января по всей Франции проходят массовые акции протеста.

История реформирования пенсионной системы

С 1982 года, когда при президенте Франсуа Миттеране пенсионный возраст был снижен с 65 до 60 лет, французское правительство не раз обращалось к вопросу изменения пенсионной системы в связи со значительным увеличением продолжительности жизни и ростом числа пенсионеров. При этом каждый раз предложения о реформе встречали сопротивление профсоюзов и общественности. Подобная попытка при Жаке Шираке в 1995 году не увенчалась успехом: после нескольких месяцев забастовок кабинет министров ушел в отставку.

Несмотря на сильное протестное движение, в 2003 году правительству удалось добиться принятия закона об увеличении срока пенсионных выплат трудящихся с 37,5 до 42 лет. А в 2010 году при президенте Николя Саркози была принята пенсионная реформа, в результате которой впервые за 28 лет был изменен пенсионный возраст – его подняли с 60 до 62 лет. Сменивший Саркози социалист Франсуа Олланд в 2012 году добился частичной отмены непопулярной реформы, снизив на два года пенсионный возраст для гражданин, начавших трудиться в 18-19 лет.

Что думают власти Франции

Между тем, президент Макрон мотивирует повышение пенсионного возраста увеличением продолжительности жизни и числа пенсионеров, а также необходимостью сокращения общего объема выплат с тем, чтобы высвободить средства для финансирования других реформ. Макрон не раз заявлял, что в стране "работают недостаточно" и "живут не по средствам" и обвинил критиков реформы в "принципиальном желании абстрагироваться от реальности". По оценкам властей, в 2030-х годах число пенсионеров увеличится с текущих 17 млн человек до 20 млн, а дефицит пенсионного бюджета составит €15-20 млрд.

В правительстве считают, что реформа позволит повысить уровень занятости среди граждан 60-64 лет - сейчас она составляет 33% по сравнению с 61% в Германии и 69% в Швеции. В результате, чем больше людей будут работать дольше, тем больше денег будет поступать в пенсионный фонд, что, в свою очередь, снизит нагрузку на всю финансовую систему страны.

Отношение граждан и протесты

Профсоюзы считают пенсионную реформу несправедливой и неоправданно жесткой, и призывают провести референдум на эту тему. Согласно данным опросов, против пенсионной реформы выступают две трети французов.

Первые протестные манифестации, в которых участвовали от 1,1 до 2 млн человек, прошли 19 января 2023 года. Затем люди выходили на улицы 31 января, 7 и 11 февраля, 7, 11, 15 и 23 марта. В последней акции приняли участие от 1 млн до 3 млн человек. Самые крупные демонстрации прошли в Париже, Бордо и Страсбурге. Противники реформы поджигали урны, мусорные баки, автомобили, бросали в стражей порядка бутылки, камни и пиротехнику. Полиция в ходе столкновений применяла слезоточивый газ и водометы. В дни протестных акций в стране останавливался общественный транспорт, прерывалась работа крупных предприятий, закрывались школы и университеты. К протестам присоединились мусорщики, что привело к скоплению отходов на улицах Парижа и других городов.

Лазейки, которые использовало правительство Франции

В середине марта премьер-министр страны Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, которая позволяет провести законопроект о реформе без голосования в парламенте. Это привело к новой волне протестов, которые сопровождались столкновениями с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.

Тем не менее, Конституционный совет Франции одобрил ключевую статью закона, а президент Макрон 15 апреля его подписал. После этого профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.

Что подтолкнуло власти Франции принять такие непопулярные меры среди населения

По мнению экономиста Армана Бейсембаева, любая пенсионная реформа упирается, прежде всего, в демографию. Он отметил, что многие страны проводят реформы подобного рода. В современном мире, в развитых экономиках, где растет продолжительность жизни, число пенсионеров увеличивается.

"Пенсионеров становится все больше и больше в купе с ростом продолжительности жизни, а он идет практически по всему миру, здесь нужно учитывать и низкую рождаемость. Рабочих рук не сказать, что становится больше, но при этом люди стареют и выходят на пенсию. И тут возникает небольшой перекос. Такая ситуация везде, и у нас в стране в том числе. Но у нас это больше в долгосрочной перспективе, потому что в последние годы можно заметить особенно высокую рождаемость". Арман Бейсембаев

По словам экономиста, на Западе, в Японии, Корее, а сейчас и в Китае сталкиваются с тем, что пенсионеров становится все больше, а рождаемость снижается, при высокой продолжительности жизни. Арман Бейсембаев разъяснил, что если раньше пенсионный возраст, к примеру, в Китае, составлял 50-55 лет, то продолжительность жизни была сопоставимая, около 60 лет. На сегодняшний день, в той же Европе, она в среднем достигла уже 73 лет. Следовательно, с увеличением средней продолжительности жизни, у государства возникает необходимость поднимать пенсионный возраст. Потому что если смотреть на логику пенсионной системы и пенсии в целом, она рассчитывается с момента выхода на пенсию, то есть дожития.

"Имеет значение фактор именно того, сколько человек еще живет с того момента, когда он вышел на пенсию. Условно, человек выходит на пенсию в 55 лет, а средний возраст продолжительности жизни 60 лет, в этом случае срок дожития составляет примерно пять лет. Значит государство, после выхода человека на заслуженный отдых, осуществляет пенсионные выплаты в течение времени, после которого дальше уже платить не надо, потому что у человека становится небольшой срок дожития". Арман Бейсембаев

Экономист подчеркнул, что в плане социальной нагрузки это не становится тяжким "бременем", а процесс ротации поколений идет быстрее. Он отметил, что сейчас все человечество столкнулось с тем, что общий рост уровня жизни благодаря развитию технологий, фармацевтики и в целом качества медицины привел к тому, что средняя продолжительность жизни человека стала больше.

Проводя параллели между пенсионными системами в разных странах, Арман Бейсембаев отметил, что сейчас в Казахстане средняя продолжительность жизни уже больше 65 лет, то есть страна приближается к показателям развитых стран. А в них продолжительность жизни выше 70. Именно в свете этих цифр становится понятно, почему правительства проводят реформы и поднимают пенсионный возраст.

"В Японии, насколько мне известно, вообще [средняя продолжительность жизни] 75 лет, там пенсионеров становится все больше и если рассуждать цинично, они живут "слишком долго" и государству приходится длительно выплачивать пенсию. Поэтому оно вынуждено повышать пенсионный возраст. А с другой стороны, молодежи становится все меньше, потому что рождаемость низкая. В Японии сегодня происходит фактически демографическая катастрофа". Арман Бейсембаев

Сравнивая продолжительность жизни с другими странами, экономист пояснил, что в этом году в Китае начинает развиваться аналогичная ситуация. По его словам, политика один ребенок – одна семья привела к тому, что в Китае в первый раз за долгое время рождаемость стала меньше смертности, и у них впервые отрицательный прирост, развивает свою мысль эксперт.

"То есть там умерло больше, чем родилось, об этом говорит статистика за 2022 год. Эта тенденция будет продолжаться, потому что рождаемость достаточно низкая. Такое положение в России, Украине и по всему Евросоюзу. Чуть лучше этот вопрос в США, так как развитые страны еще могут достаточно долгое время продержаться за счет того, что у них положительный миграционный приток, поэтому там с демографией все хорошо. Более того, те же европейские страны заинтересованы в том, чтобы привлекать именно рабочую силу – во-первых молодежь, а во-вторых людей в трудоспособном возрасте. Вся эта миграционная политика Европы проводится в силу того, что рождаемость низкая, рабочей силы не хватает, а пенсионеров становится все больше, которые при этом долго живут, и не просто долго, но еще и счастливо". Арман Бейсембаев

Экономист полагает, что все эти факторы очень взаимосвязаны и вынуждают правительство менять систему, увеличивая пенсионный возраст. Отсюда можно сделать вывод, что все упирается в демографию: это тот случай, когда демографическая ситуация начинает влиять на экономическую.

Продолжая говорить об экономических факторах, Арман Бейсембаев отметил, что это долгосрочные тренды и процессы. "Пенсия – это, прежде всего, социальная нагрузка на работающего человека. Хорошо, когда два человека в трудоспособном возрасте содержат, условно говоря, одного пенсионера за счет своих отчислений и налогов. Это все перераспределяется и, естественно, выплачиваются пенсии. Или на одного пенсионера приходится два работающих человека, а то и три – тогда баланс сходится, средств хватает, а государство может себе позволить "кормить" пенсионеров", - рассказал он.

Экономист добавил, что когда в стране есть положительный прирост населения и рабочей силы много, государство заинтересовано в том, чтобы отправлять людей на пенсию раньше. Потому что подрастает поколение, которому нужно трудоустраиваться, а рабочие места занимают другие люди. Поэтому государство отправляет их на пенсию, чтобы новое поколение занимало эти рабочие места.

Кроме того, Арман Бейсембаев подчеркнул, что ситуация меняется ровно наоборот, когда демографическая пирамида переворачивается с ног на голову – пенсионеров становится больше, живут они все дольше, а рабочей силы становится меньше, то есть не прибавляется. В итоге происходит дисбаланс, когда на одного работающего человека приходятся два пенсионера. Это большая нагрузка на налоговую и пенсионную систему, в том числе на бюджеты, которые, так или иначе, имеют к этому отношение.

"Даже если у человека накопительная система, бюджет все равно несет это бремя и государство вынуждено ориентироваться на эти факторы. И для того, чтобы оттянуть этот "час расплаты" с пенсионером, государство увеличивает пенсионный возраст для того, чтобы человек подольше работал. Поэтому, с одной стороны, это попытка сбалансировать бюджет, а с другой оставить в экономической системе побольше людей и оттянуть момент их выхода на пенсию". Арман Бейсембаев

На вопрос о том, была ли пенсионная реформа необходимой мерой французского правительства, Арман Бейсембаев ответил, что, к сожалению, этот процесс неизбежен. По его словам, пенсионные реформы, увеличение пенсионного возраста, при сохранении нынешних тенденций коснется всех стран без исключения.

Говоря о том, как будут развиваться события во Франции далее, экономист ответил, что все вышеназванные факторы подчеркивают неизбежность пенсионной реформы и власти буквально об колено ломают этот протест, вынужденно не идя на поводу у толпы. По его мнению, это говорит о том, что вопрос не терпит отлагательства и делать это надо прямо здесь и сейчас. Иначе вполне возможно, что впереди будут большие проблемы.

"Французы в принципе любят протестовать, поэтому в этом не надо видеть ничего плохого. Мы помним протесты "желтых жилетов", было то же самое – люди врывались в здания, поджигали автомобили и разбивали витрины. Я полагаю, что, возможно, власти пойдут на какие-то компромиссы, чтобы успокоить народ, либо просто начнут разгонять их силовым методом. Судя по тому, что сделал Макрон, подписав закон о пенсионной реформе в обход многих процедур, другого выхода у его правительства нет". Арман Бейсембаев

По мнению экономиста, то, что правительство республики игнорирует мнение протестующих, говорит о том, что ситуация достаточно серьезная. Помимо демографического фактора вопрос, скорее всего, стоит следующим образом: или мы без оглядки, несмотря ни на что, проводим эту пенсионную реформу или пенсионеры останутся без пенсии.

К слову, правительство Франции до сих пор не может усмирить своих граждан. Вероятно, как и в ситуации с "желтыми жилетами", протесты утихнут сами собой, превратившись в некое подобие регулярного напоминания правительству: мы помним, мы все еще не согласны, мы против. Однако до следующих выборов 2027 года еще много времени, и вряд ли правительству стоит волноваться, что непопулярные меры этого года найдут в них отражение.