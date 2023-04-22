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ЧМ-2023 по боксу: стало известно расписание турнира с участием казахстанцев

ЧМ-2023 по боксу: стало известно расписание турнира с участием казахстанцев Фото: sports.kz
Опубликовано расписание мужского чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

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По информации Sports.kz, 30 апреля пройдет жеребьевка (17:00-18:00 по астанинскому времени) и торжественная церемония открытия турнира (20:00-22:00). С 1 по 10 мая пройдут предварительные бои: дневная сессия будет начинаться в 14:00, вечерняя сессия – в 19:00.

Полуфинальные бои состоятся 12 мая (15:00-18:00, 19:00-22:30). 13 и 14 мая пройдут финальные поединки (в 18:00).

Отмечается, что казахстанцы примут участие в турнире, однако многие страны бойкотировали турнир из-за участия в нем спортсменов из России и Беларуси.

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