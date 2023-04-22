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На общегородском субботнике в Алматы собрано 15 тысяч кубометров мусора и высажено 5 тысяч деревьев

На общегородском субботнике в Алматы собрано 15 тысяч кубометров мусора и высажено 5 тысяч деревьев Фото: акимат Алматы
22 апреля в Алматы прошла широкомасштабная экологическая акция Almaty Clean & Green, впервые инициированная общественными организациями при поддержке акимата Алматы, сообщает Zakon.kz.

Аким города Ерболат Досаев принял участие в двух локациях эко-акции: роще Баума и в Медеуском районе. По словам главы города, подобные акции, направленные на привитие культуры бережного отношения к окружающей среде, должны стать доброй традицией в мегаполисе.

Общегородской субботник объединил более 82 тысяч горожан, силами которых было высажено порядка 5 тысяч деревьев и собрано более 15 тысяч м3 мусора.

Экологическую акцию охотно поддержали известные артисты, выступившие амбассадорами проекта.

На общегородском субботнике в Алматы собрано 15 тысяч кубометров мусора и высажено 5 тысяч деревьев

Фото: акимат Алматы

"Замечательная, прекрасная акция! Вы знаете, как актуальна во всем мире проблема экологии, тем более в нашем любимом городе Алматы. Это очень важное событие, и я рад, что мы здесь находимся и начинаем Almaty Clean & Green с посадки деревьев. Это очень трогательно – рождение новых живых существ", – поделился своим мнением о мероприятии известный музыкант, продюсер группы A’Studio Байгали Серкебаев, принявший участие в акции вместе с командой мюзикла "Джулия".
субботник

Фото: акимат Алматы

"На субботнике сегодня присутствует очень много жителей, волонтеров, артистов… Мы должны уважать и бережно относиться к зеленым насаждениям. По моему мнению, от этого наша жизнь становится счастливой. Мы должны не только в субботу проводить субботники, но и в повседневной жизни придерживаться этого", – отметил акын Мураткан Шокан.
На общегородском субботнике в Алматы собрано 15 тысяч кубометров мусора и высажено 5 тысяч деревьев

Фото: акимат Алматы

Напомним, инициаторами проведения общегородского субботника выступили Ассоциация озеленителей Казахстана, ECONETWORK, РОО "Posadiderevo.kz", ОО "Содружество спортивных туристов". Общественные организации выступили в социальных сетях с призывом провести акцию в современном формате.

На общегородском субботнике в Алматы собрано 15 тысяч кубометров мусора и высажено 5 тысяч деревьев

Фото: акимат Алматы

Акиматом Алматы была оказана всесторонняя поддержка по предоставлению необходимого инвентаря (перчатки, мешки, лопаты, грабли), саженцев, обеспечению питьевой водой и питанием участников акции. В целях создания атмосферы праздника на всех участках проведена культурно-массовая программа с разминками, йогой, зумбой, мастер-классами, флешмобами и конкурсами с розыгрышем призов.

На общегородском субботнике в Алматы собрано 15 тысяч кубометров мусора и высажено 5 тысяч деревьев

Фото: акимат Алматы

Основные четыре локации с участием экоактивистов были определены в Турксибском, Жетысуском и Медеуском районах. К инициативе общественников также присоединились районные акиматы, которые провели на своих территориях локальные субботники с участием коммунальных служб. Всего во время акции было задействовано 26 участков во всех районах города.

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