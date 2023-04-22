Недовесов уступил в финале АТР 250

Казахстанец Александр Недовесов вместе с португальцем Франсиско Кабралом в финале парного разряда турнира серии АТР 250 в Баня-Луке, проиграл первым сеянным соревнования - Джейми Маррею (Великобритания)/Майклу Винусу (Новая Зеландия), сообщает Zakon.kz.

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Итог игры - 5:7, 2:6, передает пресс-служба ФТК.

Игра проходила в Боснии и Герцеговине.

Майкл в рейтинге АТР парного разряда находится на 18-й строчке, а Джейми - на 38-й. На счету обоих теннисистов - победы на турнирах серии "Большой Шлем".

Александр и Франсиско, благодаря выходу в финал турнира, заработали на двоих 15 190 евро и по 150 очков каждый.