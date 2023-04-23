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В США два дома одновременно рухнули со скалы

В США два дома одновременно рухнули со скалы Фото: Эрик Камрадт, владелец одного из домов
В районе Дрейпера в США два дома упали в каньон. Жителей чудом удалось успеть эвакуировать до того, как дома рухнули, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Fox13, за несколько месяцев до инцидента состояние обоих домов было признано аварийным.

Жителей чудом удалось успеть эвакуировать до того, как дома рухнули. Один из них сполз вниз по каньону к тропе Энн, и теперь она закрыта для общественного пользования.

Отдельно стоит отметить, что за такой дом владельцы заплатили 900 тысяч долларов.


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