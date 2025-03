Самолет рухнул на жилой дом в США и взорвался

Этой ночью легкомоторный самолет рухнул на жилой дом и взорвался в американской Миннесоте, сообщает Zakon.kz.

Пилот и пассажиры погибли, передает ABC 7. Авиакатастрофа произошла в городе Бруклин-Парк с населением более 75 тыс. человек. Турбированный легкомоторный самолет SOCATA TBM 700 рухнул прямо на жилой дом в оживленном районе.

Video: Plane crashes into home in Brooklyn Park, Minnesota, engulfing it in flames.



There was reportedly no one inside the home at the time. No word on those onboard.



Im sure Gov. Walz will blame Trump and DOGE



pic.twitter.com/8Nue1WQtMC — Moni 💕 (@MoniFunGirl) March 29, 2025

В данный момент точной информации о том, сколько человек было на борту, нет. Но, включая пилотов, самолет рассчитан на шесть человек. По счастливой случайности, в момент авиакатастрофы в доме людей не было. Сейчас на месте работают экстренные службы.

UPDATE:

According to Flightradar, the crashed aircraft was a SOCATA TBM-700 single-engine turboprop plane with a passenger capacity of 5-6 people.

The aircraft reportedly struck a house in Brooklyn Park, Minnesota.

This information is still very unconfirmed. pic.twitter.com/wkL15F4g2t — FlashFeed (@FlashFeed365) March 29, 2025

Самолет вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялся в округ Анока-Блейн в Миннеаполисе. Следователи пытаются понять, пилот спикировал на дом намеренно или из-за технической неисправности.

🚨 Tragic Plane Crash in Minnesota: A SOCATA TBM7 slammed into a Brooklyn Park home, killing all onboard. Miraculously, the residents escaped unharmed, but the house was destroyed. The NTSB is investigating the cause pic.twitter.com/56QKzrg1MQ — Fahad Naim (@Fahadnaimb) March 29, 2025

Несколько дней назад в штате Пенсильвания самолет с пятью людьми на борту упал на парковку и разбился.