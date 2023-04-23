Ситуация в Украине: Медведев предупреждает о разрыве зерновой сделки, США не выдали визы журналистам из РФ
Фото: government.ru
Власти Латвии и Эстонии возмущены словами китайского посла о суверенитете бывших советских республик, МИД Украины требует еще военной помощи, сообщает Zakon.kz.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что Вооруженные силы Украины будут готовы начать наступление, когда получат оружие;
- Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает дождливая погода;
- Замглавы МИД Украины Мельник заявил, что Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи, в связи с чем призвал партнеров страны пересечь все "красные линии";
- Посол Китая во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России и оказался в составе Украинской ССР лишь в 1954 году по воле Никиты Хрущева. Он добавил, что страны постсоветского пространства не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку отсутствует необходимое соглашение, конкретизирующее их статус суверенных стран;
- После слов китайского посла во Франции о суверенитете бывших советских республик власти Латвии и Эстонии вызвали послов Китая для объяснений;
- Евросоюз планирует ввести запрет на транзит ряда товаров через территорию РФ в рамках нового, одиннадцатого, пакета санкций против России, передает агентство Bloomberg;
- Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если G7 запретит экспорт товаров в Россию, прекратится импорт товаров из РФ: "в этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются";
- Предприниматель Илон Маск во время дискуссии с писателем Стивеном Кингом заявил, что пожертвовал Украине $100 млн;
- США не выдали визы российским журналистам, сопровождающим главу МИД РФ Сергея Лаврова на Совбез ООН;
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал невыдачу виз. По его словам, США, "показали, чего стоят на самом деле клятвенные заверения о защите свободы слова и доступа к информации". "Самое главное, будьте уверены, что мы это не забудем и не простим", – заключил Сергей Лавров.
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