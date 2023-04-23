Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Медведев предупреждает о разрыве зерновой сделки, США не выдали визы журналистам из РФ

Ситуация в Украине 23 апреля Фото: government.ru
Власти Латвии и Эстонии возмущены словами китайского посла о суверенитете бывших советских республик, МИД Украины требует еще военной помощи, сообщает Zakon.kz.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что Вооруженные силы Украины будут готовы начать наступление, когда получат оружие;
  • Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что наступление украинской армии начнется примерно через месяц, поскольку сейчас активным действиям на фронте мешает дождливая погода;
  • Замглавы МИД Украины Мельник заявил, что Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи, в связи с чем призвал партнеров страны пересечь все "красные линии";
  • Посол Китая во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России и оказался в составе Украинской ССР лишь в 1954 году по воле Никиты Хрущева. Он добавил, что страны постсоветского пространства не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку отсутствует необходимое соглашение, конкретизирующее их статус суверенных стран;
  • После слов китайского посла во Франции о суверенитете бывших советских республик власти Латвии и Эстонии вызвали послов Китая для объяснений;
  • Евросоюз планирует ввести запрет на транзит ряда товаров через территорию РФ в рамках нового, одиннадцатого, пакета санкций против России, передает агентство Bloomberg;
  • Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если G7 запретит экспорт товаров в Россию, прекратится импорт товаров из РФ: "в этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются";
  • Предприниматель Илон Маск во время дискуссии с писателем Стивеном Кингом заявил, что пожертвовал Украине $100 млн;
  • США не выдали визы российским журналистам, сопровождающим главу МИД РФ Сергея Лаврова на Совбез ООН;
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал невыдачу виз. По его словам, США, "показали, чего стоят на самом деле клятвенные заверения о защите свободы слова и доступа к информации". "Самое главное, будьте уверены, что мы это не забудем и не простим", – заключил Сергей Лавров.

Читайте также

Сирия требует от США компенсации за незаконный вывоз нефти

Я пожертвовал Украине $100 млн, а ты? – Илон Маск ответил Стивену Кингу

Какие звездопады ожидаются в этом году

Константин Вноровский
Ситуация в Украине Европейский Союз ООН Лавров Сергей Медведев Дмитрий Китай Латвия Эстония
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Гроза и сильный ветер ожидаются во многих регионах Казахстана
Гроза и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления