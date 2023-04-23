Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за мировую шахматную корону
Фото: kazchess.kz
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, проходящего в Астане.
Olimpbet
ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на
казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная
техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка
за мечтой".
Шахматисты доиграли до голых королей. Счет стал 5,5:4,5 в пользу российского гроссмейстера.
"Он неплохо защищался. Так что в этой игре у меня было мало вариантов", – цитирует Дин Лижэня официальный Twitter-аккаунт Международной шахматной федерации (FIDE).
11-я партия пройдет 24 апреля.
Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ