Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, проходящего в Астане.

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Шахматисты доиграли до голых королей. Счет стал 5,5:4,5 в пользу российского гроссмейстера.





"Он неплохо защищался. Так что в этой игре у меня было мало вариантов", – цитирует Дин Лижэня официальный Twitter-аккаунт Международной шахматной федерации (FIDE).

11-я партия пройдет 24 апреля.



Матч будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц.