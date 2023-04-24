В Улытауской области сельчане отказались от алкоголя

Очередное село в Казахстане объявило трезвый образ жизни. На этот раз о об отказе от алкоголя рассказали жители села имени Сакена Сейфуллина Жанааркинского района, сообщает Zakon.kz.

Третий год жители сельского округа в Жанааркинском районе Улытауской области не пьют алкоголь. Продукцию, содержащую алкоголь также убрали с полок местных магазинов. Инициаторами перехода к трезвому образу жизни стали молодые люди, живущие в сельском округе, передает 24kz.

"Наша молодежь очень активна. Мы все категорически против употребления алкоголя. Спонсор спокойной жизни – это отсутствие алкогольных напитков". Житель села Нурлан Орынбайулы

В состав сельского округа входят три села. В них снизилась преступность, участковый практически не выезжает туда, признает он сам.

"В последние годы в этом селе не было зарегистрировано ни одного факта преступления. Сельская молодежь занимается, либо своим делом, либо животноводством". Сакен Картаев, участковый

Молодежь в селах занимается разведением скота, либо открывают частный бизнес. Сейчас в селе насчитывается 85 крестьянских хозяйств.

Село Ковыльное Северо-Казахстанской области стало непьющим. Это уже третье село региона, где полностью отказались от алкоголя.

