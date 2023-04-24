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В Казахстане 25 случаев заражения коронавирусом за сутки

25 случаев заражения коронавирусом за сутки Фото: Zakon.kz
Казахстанские медики выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает Zakon.kz.

На утро 24 апреля зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в городах Казахстана, сообщает Министерство здравоохранения.

Лечение от КВИ продолжают получать 1309 человек, из них в стационарах находятся 156 пациентов, амбулаторно – 1153.

Из числа заболевших находятся:

  • в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 0,
  • на аппарате ИВЛ – 0.

Накануне показатель заболеваемости ковид был выше: за сутки было зарегистрировано 34 случаев заражения инфекцией.

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Мария Мельникова
COVID-19 Казахстан
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