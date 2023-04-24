В Казахстане 25 случаев заражения коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
Казахстанские медики выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает Zakon.kz.
На утро 24 апреля зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в городах Казахстана, сообщает Министерство здравоохранения.
Лечение от КВИ продолжают получать 1309 человек, из них в стационарах находятся 156 пациентов, амбулаторно – 1153.
Из числа заболевших находятся:
- в тяжелом состоянии – 2 пациентa,
- в состоянии крайней степени тяжести – 0,
- на аппарате ИВЛ – 0.
Накануне показатель заболеваемости ковид был выше: за сутки было зарегистрировано 34 случаев заражения инфекцией.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ