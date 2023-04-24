В Казахстане 25 случаев заражения коронавирусом за сутки

Казахстанские медики выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает Zakon.kz.

На утро 24 апреля зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в городах Казахстана, сообщает Министерство здравоохранения.

Лечение от КВИ продолжают получать 1309 человек, из них в стационарах находятся 156 пациентов, амбулаторно – 1153.

Из числа заболевших находятся:

в тяжелом состоянии – 2 пациентa,

в состоянии крайней степени тяжести – 0,

на аппарате ИВЛ – 0.

Накануне показатель заболеваемости ковид был выше: за сутки было зарегистрировано 34 случаев заражения инфекцией.

