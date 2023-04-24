Ведущие казахстанские теннисисты узнали своих соперников по "Мастерсу" в Мадриде
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Лидер женской сборной Казахстана, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина, пропускает стартовый круг как сеяный игрок под номером 7 и начнет свое выступление со второго раунда. За выход в следующий этап казахстанка сыграет с победительницей матча между Анной Калинской (Россия) и Бренодой Фрухвиртовой (Чехия).
Фото: ktf.kz
Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева на старте в Мадриде сыграет с американкой Клэр Лю (США). Лучший теннисист страны Александр Бублик в первом круге встретится с Даниэлем Галаном из Колумбии.
24 апреля первым из казахстанцев грунтовые корты "Мастерса" опробует Тимофей Скатов. Теннисист из Петропавловска начнет свои выступления в квалификации, где его ждет опытный итальянец Марко Чеккинато, 85-й номер мирового рейтинга. Начало этого поединка – в 15:00 по времени Астаны.
Общий призовой фонд этих соревнований составил 15,4 млн евро, чемпионы в одиночном разряде получат по 1 105 265 евро, а финалисты – по 580 тысяч.