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Ведущие казахстанские теннисисты узнали своих соперников по "Мастерсу" в Мадриде

Теннис Мастерс Мадрид Фото: ktf.kz
24 апреля на грунтовых покрытиях испанской столицы стартует крупный "Мастерс" среди мужчин и женщин ATP и WTA 1000 с участием лидеров казахстанского тенниса, сообщает Zakon.kz.

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Лидер женской сборной Казахстана, седьмая ракетка мира Елена Рыбакина, пропускает стартовый круг как сеяный игрок под номером 7 и начнет свое выступление со второго раунда. За выход в следующий этап казахстанка сыграет с победительницей матча между Анной Калинской (Россия) и Бренодой Фрухвиртовой (Чехия).

Теннис Мастерс Мадрид

Фото: ktf.kz

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева на старте в Мадриде сыграет с американкой Клэр Лю (США). Лучший теннисист страны Александр Бублик в первом круге встретится с Даниэлем Галаном из Колумбии.

24 апреля первым из казахстанцев грунтовые корты "Мастерса" опробует Тимофей Скатов. Теннисист из Петропавловска начнет свои выступления в квалификации, где его ждет опытный итальянец Марко Чеккинато, 85-й номер мирового рейтинга. Начало этого поединка – в 15:00 по времени Астаны.

Общий призовой фонд этих соревнований составил 15,4 млн евро, чемпионы в одиночном разряде получат по 1 105 265 евро, а финалисты – по 580 тысяч. 

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Тимофей Скатов Бублик Александр Путинцева Юлия Рыбакина Елена
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