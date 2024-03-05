Определились соперники казахстанских теннисистов на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе

Состоялась жеребьевка турнира серии ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдет с 6 по 17 марта. Стали известны соперники казахстанских теннисистов в основной сетке "Мастерса", сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Первая ракетка страны Александр Бублик (№20 АТР) начнет выступление на "тысячнике" со второго раунда, где встретится с квалифаером или с австралийцем Джорданом Томпсоном (№33 ATP).

Другой представитель Казахстана Александр Шевченко (№51 АТР) стартует с первого круга матчем против немца Доминика Кёпфера (№49 АТР). Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с Франсиско Серундоло (№22 АТР) из Аргентины.

Ранее Бейбит Жукаев не смог преодолеть квалификацию "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.