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Определились соперники казахстанских теннисистов на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе

Определились соперники казахстанских теннисистов на Мастерсе в Индиан-Уэллсе Фото: Андрей Ударцев, KTF
Состоялась жеребьевка турнира серии ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдет с 6 по 17 марта. Стали известны соперники казахстанских теннисистов в основной сетке "Мастерса", сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка страны Александр Бублик (№20 АТР) начнет выступление на "тысячнике" со второго раунда, где встретится с квалифаером или с австралийцем Джорданом Томпсоном (№33 ATP).

Другой представитель Казахстана Александр Шевченко (№51 АТР) стартует с первого круга матчем против немца Доминика Кёпфера (№49 АТР). Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с Франсиско Серундоло (№22 АТР) из Аргентины.

Ранее Бейбит Жукаев не смог преодолеть квалификацию "Мастерса" в Индиан-Уэллсе.

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