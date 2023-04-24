ДЧС обратился к шымкентцам по поводу аэропорта

25 апреля 2023 года в 11:00 на территории аэропорта АО "Аэропорт Шымкент" будет проводиться пожарно-тактическое учение. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Тема проведения пожарно-тактического учения: "Тушение пожара силовой установки воздушного судна, терпящего бедствие".



Цель – отработка практических навыков личного состава противопожарных подразделений гарнизона Шымкента при тушении пожаров воздушных судов, а также взаимодействие со службой поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов АО "Аэропорт Шымкент".

Согласно тактическому замыслу пожарно-тактических учений, условный пожар произошел в результате аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании Scat, следовавшего по маршруту Алматы – Шымкент, в результате которой происходит поломка стойки шасси. Также из-за разрушения двигателя и правого топливного бака происходит розлив топлива и его возгорание. На борту находятся 48 пассажиров и четыре члена экипажа. Руководитель полетов принимает решение об объявлении по системе оповещения сигнала "Тревога" и на приведение в готовность аварийно-спасательной команды служб аэропорта.

В учении будут задействованы 13 основных и три специальных единицы пожарной техники, офицерский и личный состав ГУ "СПиАСР" ДЧС, сотрудники ДЧС Шымкента, оперативный спасательный отряд, Центр медицины катастроф, а также бригада скорой медицинской помощи.

Общая площадь территории АО "Аэропорт Шымкент" составляет 50 га. На территории объекта имеются здания авиакомпании Scat и филиала РГП "КазАэроНавигация". В настоящее время в аэропорту Шымкента действует одна взлетно-посадочная полоса с бетонным покрытием длиной 3300 м. В 2007 году она была реконструирована и оснащена современными системами посадки. Количество обслуживающего персонала – 525 человек.