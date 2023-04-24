Ставки туристского взноса для иностранцев станут фиксированными
Согласно проекту, туристский взнос
для иностранцев взимается с туристов за каждые сутки
пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых
домов, арендного жилья в городах и районах.
Сумма взимаемого туристского взноса, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания.
Плательщиками туристского взноса являются иностранцы либо физические или юридические лица, оплачивающие проживание иностранца (приглашающая сторона, туроператор).
Ставки туристского взноса разрабатываются местным исполнительным органом на основе правил и представляются на утверждение в соответствующий маслихат.
К туристскому взносу в местах размещения применяются фиксированные ставки в размере от 0,2 до 0,5 месячного расчетного показателя (МРП).
Размер ставок будут определять на основе актуальных статистических данных в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом не чаще двух раз в год допускается изменение размера ставок в указанных пределах в зависимости от сезонности.
В случае снижения количества иностранных туристов в местах размещения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по решению соответствующего маслихата размер ставки туристского взноса изменяется до минимального размера, либо остается без изменений.
В случае увеличения
количества иностранных туристов в местах размещения по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, применяются следующие ставки туристского взноса:
- до 5% – в размере 0,2 МРП;
- от 5-10% – в размере 0,3 МРП;
- от 10-15% – в размере 0,4 МРП;
- от 15% и выше – в размере 0,5 МРП.
За неполный день пребывания иностранцев в местах размещения туристский взнос взимается как за полный день пребывания.
Туристский взнос взимается в момент регистрации иностранцев в местах размещения при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность, о чем операторы должны проинформировать иностранных граждан. При выезде с мест размещения операторами выдаются подтверждающие оплату документы.
Акимат обязан проинформировать туристов о необходимости уплаты туристского взноса через свои социальные сети, а также в местах общего пребывания (вокзалах, аэропортах) на казахском, русском и английском языках.
Проект приказа размещен для публичного обсуждения до 10 мая 2023 года.