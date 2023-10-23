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Минтуризма подготовило приказ об отмене туристского взноса для иностранцев

Минтуризма подготовило приказ об отмене туристского взноса для иностранцев Фото: акимат Алматы
Министерство туризма и спорта подготовило поправки в Правила уплаты туристского взноса для иностранце, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции говорится, что в местах размещения к туристскому взносу применяется ставка в размере 0 (ноль) процентов от стоимости пребывания. 

Сейчас к туристскому взносу в местах размещения применяются фиксированные ставки в размере от 0,2 до 0,5 МРП (от 690 до 1726 тенге).

Также из правил исключаются пункты, предусматривающие повышение или понижение ставки в случае увеличения или снижения потока туристов.

Проект приказа размещее на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 октября.

20 октября вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев сообщил, что принято решение о прекращении действия туристского взноса (bed tax), так как он создает неудобства как для отечественного бизнеса, так и для прибывающих иностранных туристов.

Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство туризма и спорта РК Казахстан
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