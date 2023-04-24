Цены на лапшу взлетели на 36% за год в Казахстане
Поддержку предпринимателей в секторе стоило бы усилить. Продукты в Казахстане серьезно дорожают, что неизбежно сказывается на продовольственной безопасности республики, отмечают аналитики Finprom.kz.
"В таких условиях госпрограммы, направленные на развитие МСБ и производства в пищевой промышленности, приобретают все большее стратегическое значение для благополучия страны", - говорится в сообщении.
Согласно рейтингу стран по потреблению макаронных изделий от Союза организаций производителей макаронных изделий в ЕС, на первом месте ожидаемо находится Италия (23,5 кг на душу населения в 2021 году), на втором — Тунис (17 кг на душу населения). В Казахстане приходится 18 кг макаронных изделий на душу населения.
Производство макаронных изделий в Казахстане за первый квартал текущего года составило 39,3 тыс. тонн, практически как и годом ранее (- 0,8%). Основное производство было сконцентрировано в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, а также в Шымкенте, Западно-Казахстанской области и Астане. На эти пять регионов пришлось 77% всего выпуска в секторе.
Cколько стоят социально значимые продукты в Казахстане – в материале корреспондента Zakon.kz.