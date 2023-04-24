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Цены на лапшу взлетели на 36% за год в Казахстане

Казахстан, статистика Фото: pexels
По итогам марта макаронные изделия выросли в цене сразу на 35,1% за год. Любимая казахстанцами лапша подорожала на 36,2%, вермишель – на 35%, рожки – на 33,2%. Такие данные предоставили в Бюро национальной статистики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Поддержку предпринимателей в секторе стоило бы усилить. Продукты в Казахстане серьезно дорожают, что неизбежно сказывается на продовольственной безопасности республики, отмечают аналитики Finprom.kz.

"В таких условиях госпрограммы, направленные на развитие МСБ и производства в пищевой промышленности, приобретают все большее стратегическое значение для благополучия страны", - говорится в сообщении.

Согласно рейтингу стран по потреблению макаронных изделий от Союза организаций производителей макаронных изделий в ЕС, на первом месте ожидаемо находится Италия (23,5 кг на душу населения в 2021 году), на втором — Тунис (17 кг на душу населения). В Казахстане приходится 18 кг макаронных изделий на душу населения. 

Производство макаронных изделий в Казахстане за первый квартал текущего года составило 39,3 тыс. тонн, практически как и годом ранее (- 0,8%). Основное производство было сконцентрировано в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, а также в Шымкенте, Западно-Казахстанской области и Астане. На эти пять регионов пришлось 77% всего выпуска в секторе.

Cколько стоят социально значимые продукты в Казахстане – в материале корреспондента Zakon.kz. 


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