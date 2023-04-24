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Двойным триумфом казахстанки завершился юниорский теннисный турнир в Албании

Теннис Победа Албания Фото: ktf.kz
На втором по счету турнире третьей категории серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет в Албании снова отличились казахстанские теннисистки. Как и на прошедшей неделе, абсолютной чемпионкой соревнований стала 13-летняя алматинка Кристина Крученко, сообщает Zakon.kz.

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В финальном матче одиночного разряда Кристина одолела итальянку Дилетту Д'Амачио со счетом 2:6, 6:4, 6:1. А в парном разряде в дуэте с Линарой Булешевой (Алматы) Крученко одержала волевую победу над первой сеяной парой этих состязаний, итальянками Людовика Газалино/Дилетта Д'Амачио – 6:3, 3:6, 13:11. 

Теннис Финал Испания

Фото: ktf.kz

В испанском городе Палманова на турнире Тennis Еurope второй категории 12-летняя Амина Нурмахан стала финалисткой. Она в матче за трофей в напряженной игре уступила первой ракетке соревнования Пиппе Феннис из Нидерландов – 6:7, 5:7. Стоит отметить, что на данном турнире играли сильнейшие юниоры Европы в возрасте до 12 лет.

Теннис Турнир Узбекистан

Фото: ktf.kz

В узбекском городе Учкун завершился турнир серии ITF World Juniors Tour среди теннисистов до 18 лет. В парном разряде у девушек финал был чисто казахстанским. В матче за титул Анастасия Крымкова/Сатима Тореген одержали волевую победу над Инкар Дюсебай/Адеми Аманкелди – 0:6, 6:1, 10:7.

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Куандык Шынасилов
Албания
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