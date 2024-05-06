Дочь экс-футболиста сборной Казахстана стала чемпионкой турнира в Албании

В Албании прошел турнир третьей категории серии Tennis Europe среди игроков до 16 лет. Линара Булешева и Медина Отепберген выиграли соревнования в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В финале казахстанки одолели итальянский дуэт Матильда Иецца / Сильвия Маффи со счетом 6:2, 4:6, 10:8. В одиночном разряде дочь бывшего футболиста сборной Казахстана Алибека Булешева Линара дошла до финала, где уступила шестой сеянной турнира турчанке Серре Хасанбасоглу – 3:6, 3:6.

Тем временем в Черногории завершился турнир второй категории серии Tennis Europe (TE) среди игроков до 14 лет. Ахмади Маханов стал чемпионом в парном разряде. Казахстанец в дуэте с россиянином Алексеем Ильиным обыграли сербский тандем Минья Живкович / Стефан Моисеев со счетом 6:4. 6:2.

Ахмади Маханов и Алексей Ильин. Фото: KTF

Ранее стало известно, что Юлия Путинцева улучшила свое положение в мировом рейтинге, а Елена Рыбакина сохранила четвертое место.