Какие специальные социальные услуги гарантирует государство казахстанцам
Так, перечень гарантированного объема специальных социальных услуг включает:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-трудовые;
- социально-культурные;
- социально-экономические;
- социально-правовые услуги.
Гарантированный объем специальных социальных услуг предоставляется следующим получателям услуг:
- сиротство;
- отсутствие родительского попечения;
- безнадзорность несовершеннолетних, в том числе девиантное поведение;
- нахождение несовершеннолетних в специальных организациях образования, организациях образования с особым режимом содержания;
- ограничение возможностей раннего психофизического развития детей от рождения до трех лет;
- стойкие нарушения функций организма, обусловленные физическими и (или) умственными возможностями;
- ограничение жизнедеятельности вследствие социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, вследствие перенесенной болезни или инвалидности;
- жестокое обращение, приведшее к социальной дезадаптации и социальной депривации;
- бездомность (лица без определенного места жительства);
- освобождение из мест лишения свободы;
- нахождение на учете службы пробации.
Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей услуг в быту, включают:
- оказание социально-бытовых услуг индивидуального обслуживающего и гигиенического характера;
- предоставление в организациях помещений, оснащенных мебелью и (или) специализированным оборудованием, для реабилитационных, лечебных, образовательных, культурных мероприятий, организации паллиативной помощи, отправления религиозных обрядов, организации лечебно-трудовой деятельности, обучения навыкам самообслуживания, основам бытовой ориентации;
- создание условий для организации рабочих мест для лиц с инвалидностью и лиц старше 18 лет, которым работа не противопоказана по состоянию здоровья;
- предоставление адаптированных помещений и приспособлений, обеспечивающих осуществление бытовых нужд без обращения к посторонней помощи;
- оказание услуг по поддержанию условий проживания в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;
- предоставление рационального и диетического питания;
- обеспечение бытовым обслуживанием (стирка, сушка, глаженье, дезинфекция нательного белья, одежды, постельных принадлежностей);
- обучение членов семьи получателей услуг практическим навыкам индивидуального обслуживающего и санитарно-гигиенического характера;
- оказание помощи престарелым, лицам с инвалидностью и бездомным лицам в написании и прочтении писем;
- покупку и доставку на дом горячих обедов, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости;
- помощь престарелым и лицам с инвалидностью в приготовлении пищи, стирке вещей, топке печей, доставке дров, угля и воды;
- прием и временное размещение бездомных лиц;
- предоставление бездомным лицам койко-места, мебели, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены и нижнего белья;
- создание условий для пребывания престарелых и лиц с инвалидностью, имеющих затруднения в передвижении и не способных к самостоятельному обслуживанию;
- создание условий для осуществления бездомными лицами санитарно-гигиенических процедур (душевые или ванные комнаты, санузлы);
- содействие в отправке к прежнему месту жительства бездомных лиц путем приобретения проездных документов и обеспечения продуктами питания на время пути следования;
- содействие в оформлении документов для регистрации по месту пребывания.
Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья получателей услуг, включают:
- организацию и проведение медико-социального обследования;
- оказание доврачебной помощи;
- содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
- содействие в получении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- содействие в обеспечении санаторно-курортного лечения, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, обязательными гигиеническими средствами в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью;
- обучение получателей услуг пользованию техническими вспомогательными (компенсаторными) и обязательными гигиеническими средствами;
- содействие в получении протезно-ортопедической и слухопротезной помощи в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью;
- консультирование по социально-медицинским вопросам, в том числе по вопросам возрастной адаптации;
- проведение процедур, связанных со здоровьем;
- проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки;
- обеспечение ухода получателей услуг с учетом состояния их здоровья;
- оказание первичной медико-санитарной помощи;
- оказание санитарно-гигиенических услуг;
- организацию лечебно-оздоровительных мероприятий, в том числе в учреждениях здравоохранения;
- проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера;
- проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур (подкожные и внутримышечные инъекции, наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм, забор материалов для проведения лабораторных исследований, оказание помощи в пользовании катетерами и другими медицинскими изделиями);
- оказание услуг паллиативной помощи;
- вызов врача на дом и сопровождение получателей услуг в организации здравоохранения;
- патронажное наблюдение детей, детей с нарушениями ОДА;
- обучение членов семьи основам медицинского ухода, проводимого в домашних условиях;
- содействие в госпитализации и сопровождении бездомных лиц, нуждающихся в лечении в учреждениях здравоохранения.
Также оказываются социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния пациентов, направленные на их социальную адаптацию, социализацию и интеграцию в среду обитания.
Они включают:
- психологическую диагностику и обследование личности;
- социально-психологический патронаж (систематическое наблюдение);
- психопрофилактическую работу с лицами с инвалидностью, престарелыми и бездомными лицами;
- оказание психологической помощи получателям услуг, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности;
- психологическую коррекцию получателей услуг;
- психологическую поддержку получателей услуг и совместно проживающих членов их семей;
- оказание психологической помощи членам семьи для обеспечения благоприятного психологического климата, профилактики и устранения конфликтных ситуаций;
- психологическое консультирование;
- экстренную психологическую помощь;
- проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения.
Кроме того, предусмотрены социально-педагогические услуги, направленные на педагогическую коррекцию и обучение детей, детей с нарушениями ОДА с учетом их физических возможностей и умственных способностей, обучение детей, детей с нарушениями ОДА, лиц старше 18 лет бытовым навыкам и навыкам ручной умелости.
Им оказываются следующие соцуслуги:
- социально-педагогическое консультирование;
- содействие в получении образования детьми по специальным учебным программам в соответствии с их физическими и умственными способностями;
- содействие в получении образования детьми с нарушениями ОДА в общеобразовательных школах;
- обучение детей и лиц старше 18 лет основам бытовой ориентации и ручной умелости;
- услуги по формированию навыков самообслуживания, личной гигиены, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности;
- проведение педагогической диагностики и обследования личности, уровня развития ребенка, в том числе с нарушениями ОДА, и лиц старше 18 лет;
- педагогическую коррекцию детей, в том числе с нарушениями ОДА;
- услуги по переводу на язык жестов;
- консультирование членов семей по вопросам создания условий для дошкольного воспитания детей и получения ими образования по специальным образовательным учебным программам;
- содействие в получении профессионального образования;
- обучение родителей или других членов семьи основам реабилитации в домашних условиях;
- обучение членов семьи формированию необходимых жизненных навыков у детей и лиц старше 18 лет в домашних условиях.
Также оказываются социально-трудовые услуги, направленные на формирование трудовых навыков у пациентов, создание условий для сохранения и развития остаточных трудовых навыков и организации трудовой деятельности лицам старше 18 лет, лицам с инвалидностью, престарелым и бездомным лицам.
Такие услуги включают:
- проведение мероприятий по обследованию имеющихся трудовых навыков у получателей услуг;
- проведение лечебно-трудовой деятельности;
- профессиональную ориентацию детей с нарушениями ОДА, лиц с инвалидностью;
- профессиональную реабилитацию лиц с инвалидностью;
- формирование трудовых навыков по профилю;
- содействие в проведении мероприятий по обучению получателей услуг доступным профессиональным навыкам;
- услуги по восстановлению утерянных бытовых навыков у престарелых и лиц старше 18 лет;
- содействие в получении профессии в соответствии с индивидуальными физическими и умственными способностями;
- участие бездомных лиц в общественно-полезных работах.
Оказываются и социально-культурные услуги, направленные на организацию досуга, проведение социально-культурных мероприятий и вовлечение в них получателей услуг, они включают:
- организацию праздников и досуговых мероприятий;
- организацию и проведение клубной и кружковой работы;
- вовлечение получателей услуг в досуговые мероприятия, к участию в культурных мероприятиях (организация экскурсий, посещение театров, выставок, концертов и других мероприятий).
Предусмотрены и социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня получателей услуг, которые включают:
- содействие в получении социальных выплат, пособий, алиментов и других видов выплат;
- консультирование престарелых и лиц с инвалидностью, а также семей, воспитывающих детей и осуществляющих уход за лицами старше 18 лет, по вопросам самообеспечения и улучшения материального положения семьи.
Кроме того, оказываются социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов получателей услуг, которые включают:
- юридическое консультирование в области предоставления специальных социальных услуг и по вопросам, связанным с правами на социальное обеспечение и помощь в соответствии с законодательством РК;
- помощь в оформлении документов, имеющих юридическое значение;
- оказание помощи в подготовке и подаче обращений на действия или бездействие организаций, предоставляющих специальные социальные услуги и нарушающих или ущемляющих законные права получателей услуг;
- оказание юридической помощи и содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат;
- получение по доверенности пособий, других социальных выплат;
- юридическое консультирование по вопросам усыновления, опеки и попечительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая помощь в оформлении документов;
- содействие в получении бесплатной юридической помощи адвоката в случаях и порядке, установленных Гражданским процессуальным кодексом РК и законом "Об адвокатской деятельности";
- содействие в привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в физическом и психическом насилии, совершенном над получателями услуг или членами их семьи;
- содействие органам опеки и попечительства в устройстве детей, в том числе с нарушениями ОДА, на усыновление, попечение, патронат, под опеку;
- содействие в устройстве получателей услуг в учреждения, организации, предоставляющие специальные социальные услуги, в том числе оказание помощи в оформлении документов;
- содействие получателям услуг в оказании юридической помощи в оформлении документов для трудоустройства, получения документа, удостоверяющего личность, и других документов, имеющих юридическое значение;
- содействие в оформлении необходимых документов для помещения престарелых и лиц с инвалидностью из числа бездомных лиц в стационарные учреждения социальной защиты населения.
Предусматривается, что ранее действовавшие правила и постановления утратят силу.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 мая.
Также разработаны Правила оценки и определения потребности в специальных социальных услугах.