Какие специальные социальные услуги гарантирует государство казахстанцам

Министерство труда и социальной защиты населения разработало перечень гарантированного объема специальных социальных услуг, сообщает Zakon.kz.

Так, перечень гарантированного объема специальных социальных услуг включает:



социально-бытовые;

социально-медицинские;

социально-психологические;

социально-педагогические;

социально-трудовые;

социально-культурные;

социально-экономические;

социально-правовые услуги.

Гарантированный объем специальных социальных услуг предоставляется следующим получателям услуг:

сиротство;

отсутствие родительского попечения;

безнадзорность несовершеннолетних, в том числе девиантное поведение;

нахождение несовершеннолетних в специальных организациях образования, организациях образования с особым режимом содержания;

ограничение возможностей раннего психофизического развития детей от рождения до трех лет;

стойкие нарушения функций организма, обусловленные физическими и (или) умственными возможностями;

ограничение жизнедеятельности вследствие социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, вследствие перенесенной болезни или инвалидности;

жестокое обращение, приведшее к социальной дезадаптации и социальной депривации;

бездомность (лица без определенного места жительства);

освобождение из мест лишения свободы;

нахождение на учете службы пробации.

Социально-бытовые услуги, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей услуг в быту, включают:



оказание социально-бытовых услуг индивидуального обслуживающего и гигиенического характера;

предоставление в организациях помещений, оснащенных мебелью и (или) специализированным оборудованием, для реабилитационных, лечебных, образовательных, культурных мероприятий, организации паллиативной помощи, отправления религиозных обрядов, организации лечебно-трудовой деятельности, обучения навыкам самообслуживания, основам бытовой ориентации;

создание условий для организации рабочих мест для лиц с инвалидностью и лиц старше 18 лет, которым работа не противопоказана по состоянию здоровья;

предоставление адаптированных помещений и приспособлений, обеспечивающих осуществление бытовых нужд без обращения к посторонней помощи;

оказание услуг по поддержанию условий проживания в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

предоставление рационального и диетического питания;

обеспечение бытовым обслуживанием (стирка, сушка, глаженье, дезинфекция нательного белья, одежды, постельных принадлежностей);

обучение членов семьи получателей услуг практическим навыкам индивидуального обслуживающего и санитарно-гигиенического характера;

оказание помощи престарелым, лицам с инвалидностью и бездомным лицам в написании и прочтении писем;

покупку и доставку на дом горячих обедов, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости;

помощь престарелым и лицам с инвалидностью в приготовлении пищи, стирке вещей, топке печей, доставке дров, угля и воды;

прием и временное размещение бездомных лиц;

предоставление бездомным лицам койко-места, мебели, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной гигиены и нижнего белья;

создание условий для пребывания престарелых и лиц с инвалидностью, имеющих затруднения в передвижении и не способных к самостоятельному обслуживанию;

создание условий для осуществления бездомными лицами санитарно-гигиенических процедур (душевые или ванные комнаты, санузлы);

содействие в отправке к прежнему месту жительства бездомных лиц путем приобретения проездных документов и обеспечения продуктами питания на время пути следования;

содействие в оформлении документов для регистрации по месту пребывания.

Социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и улучшение здоровья получателей услуг, включают:

организацию и проведение медико-социального обследования;

оказание доврачебной помощи;

содействие в проведении медико-социальной экспертизы;

содействие в получении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

содействие в обеспечении санаторно-курортного лечения, техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, обязательными гигиеническими средствами в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью;

обучение получателей услуг пользованию техническими вспомогательными (компенсаторными) и обязательными гигиеническими средствами;

содействие в получении протезно-ортопедической и слухопротезной помощи в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью;

консультирование по социально-медицинским вопросам, в том числе по вопросам возрастной адаптации;

проведение процедур, связанных со здоровьем;

проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки;

обеспечение ухода получателей услуг с учетом состояния их здоровья;

оказание первичной медико-санитарной помощи;

оказание санитарно-гигиенических услуг;

организацию лечебно-оздоровительных мероприятий, в том числе в учреждениях здравоохранения;

проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера;

проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур (подкожные и внутримышечные инъекции, наложение компрессов, перевязка, обработка пролежней, раневых поверхностей, выполнение очистительных клизм, забор материалов для проведения лабораторных исследований, оказание помощи в пользовании катетерами и другими медицинскими изделиями);

оказание услуг паллиативной помощи;

вызов врача на дом и сопровождение получателей услуг в организации здравоохранения;

патронажное наблюдение детей, детей с нарушениями ОДА;

обучение членов семьи основам медицинского ухода, проводимого в домашних условиях;

содействие в госпитализации и сопровождении бездомных лиц, нуждающихся в лечении в учреждениях здравоохранения.

Также оказываются социально-психологические услуги, предусматривающие коррекцию психологического состояния пациентов, направленные на их социальную адаптацию, социализацию и интеграцию в среду обитания.

Они включают:

психологическую диагностику и обследование личности;

социально-психологический патронаж (систематическое наблюдение);

психопрофилактическую работу с лицами с инвалидностью, престарелыми и бездомными лицами;

оказание психологической помощи получателям услуг, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности;

психологическую коррекцию получателей услуг;

психологическую поддержку получателей услуг и совместно проживающих членов их семей;

оказание психологической помощи членам семьи для обеспечения благоприятного психологического климата, профилактики и устранения конфликтных ситуаций;

психологическое консультирование;

экстренную психологическую помощь;

проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения.

Кроме того, предусмотрены социально-педагогические услуги, направленные на педагогическую коррекцию и обучение детей, детей с нарушениями ОДА с учетом их физических возможностей и умственных способностей, обучение детей, детей с нарушениями ОДА, лиц старше 18 лет бытовым навыкам и навыкам ручной умелости.

Им оказываются следующие соцуслуги:

социально-педагогическое консультирование;

содействие в получении образования детьми по специальным учебным программам в соответствии с их физическими и умственными способностями;

содействие в получении образования детьми с нарушениями ОДА в общеобразовательных школах;

обучение детей и лиц старше 18 лет основам бытовой ориентации и ручной умелости;

услуги по формированию навыков самообслуживания, личной гигиены, поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам жизнедеятельности;

проведение педагогической диагностики и обследования личности, уровня развития ребенка, в том числе с нарушениями ОДА, и лиц старше 18 лет;

педагогическую коррекцию детей, в том числе с нарушениями ОДА;

услуги по переводу на язык жестов;

консультирование членов семей по вопросам создания условий для дошкольного воспитания детей и получения ими образования по специальным образовательным учебным программам;

содействие в получении профессионального образования;

обучение родителей или других членов семьи основам реабилитации в домашних условиях;

обучение членов семьи формированию необходимых жизненных навыков у детей и лиц старше 18 лет в домашних условиях.

Также оказываются социально-трудовые услуги, направленные на формирование трудовых навыков у пациентов, создание условий для сохранения и развития остаточных трудовых навыков и организации трудовой деятельности лицам старше 18 лет, лицам с инвалидностью, престарелым и бездомным лицам.

Такие услуги включают:

проведение мероприятий по обследованию имеющихся трудовых навыков у получателей услуг;

проведение лечебно-трудовой деятельности;

профессиональную ориентацию детей с нарушениями ОДА, лиц с инвалидностью;

профессиональную реабилитацию лиц с инвалидностью;

формирование трудовых навыков по профилю;

содействие в проведении мероприятий по обучению получателей услуг доступным профессиональным навыкам;

услуги по восстановлению утерянных бытовых навыков у престарелых и лиц старше 18 лет;

содействие в получении профессии в соответствии с индивидуальными физическими и умственными способностями;

участие бездомных лиц в общественно-полезных работах.

Оказываются и социально-культурные услуги, направленные на организацию досуга, проведение социально-культурных мероприятий и вовлечение в них получателей услуг, они включают:

организацию праздников и досуговых мероприятий;

организацию и проведение клубной и кружковой работы;

вовлечение получателей услуг в досуговые мероприятия, к участию в культурных мероприятиях (организация экскурсий, посещение театров, выставок, концертов и других мероприятий).

Предусмотрены и социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение жизненного уровня получателей услуг, которые включают:

содействие в получении социальных выплат, пособий, алиментов и других видов выплат;

консультирование престарелых и лиц с инвалидностью, а также семей, воспитывающих детей и осуществляющих уход за лицами старше 18 лет, по вопросам самообеспечения и улучшения материального положения семьи.

Кроме того, оказываются социально-правовые услуги, направленные на поддержание или изменение правового статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов получателей услуг, которые включают:

юридическое консультирование в области предоставления специальных социальных услуг и по вопросам, связанным с правами на социальное обеспечение и помощь в соответствии с законодательством РК;

помощь в оформлении документов, имеющих юридическое значение;

оказание помощи в подготовке и подаче обращений на действия или бездействие организаций, предоставляющих специальные социальные услуги и нарушающих или ущемляющих законные права получателей услуг;

оказание юридической помощи и содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат;

получение по доверенности пособий, других социальных выплат;

юридическое консультирование по вопросам усыновления, опеки и попечительства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая помощь в оформлении документов;

содействие в получении бесплатной юридической помощи адвоката в случаях и порядке, установленных Гражданским процессуальным кодексом РК и законом "Об адвокатской деятельности";

содействие в привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в физическом и психическом насилии, совершенном над получателями услуг или членами их семьи;

содействие органам опеки и попечительства в устройстве детей, в том числе с нарушениями ОДА, на усыновление, попечение, патронат, под опеку;

содействие в устройстве получателей услуг в учреждения, организации, предоставляющие специальные социальные услуги, в том числе оказание помощи в оформлении документов;

содействие получателям услуг в оказании юридической помощи в оформлении документов для трудоустройства, получения документа, удостоверяющего личность, и других документов, имеющих юридическое значение;

содействие в оформлении необходимых документов для помещения престарелых и лиц с инвалидностью из числа бездомных лиц в стационарные учреждения социальной защиты населения.

Предусматривается, что ранее действовавшие правила и постановления утратят силу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 мая.

Также разработаны Правила оценки и определения потребности в специальных социальных услугах.



