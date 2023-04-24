"Разборки" столичных дворников умилили пользователей Казнета

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В социальных сетях появилось умилительное видео со столичными дворниками, которые устроили "разборки" в одном из дворов – они кидались друг в друга снегом, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали 24 апреля 2023 года в Instagram-паблике qumash_kz. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Qumash / Новости Казахстана (@qumash_kz) "И дворникам, в том числе столичным, иногда надо как-то выяснять отношения. Они тоже люди", – говорится в описании. Пользователей Казнета видео умилило, что заметно из комментариев: "Сладкие",

"Так мило",

"Милашки",



"Смешные",

"Сладкие такие",

"Классные такие",



"Это тимбилдинг",

"Зачем такие милые",



"Главное – счастливые",

"Классно! Подняли настроение",

"Работается лучше, когда коллектив на одной волне",



"Не помню кто, но кто-то ведь сказал, что нет людей взрослых. Мне кажется, он прав". В конце марта 2023 года казахстанцев умилил поступок Розы Рымбаевой: казахстанская эстрадная певица сняла со стены портрет, на котором была запечатлена со старшим сыном Али Окаповым. Затем она попросила младшего сына Мади повесить портрет, в котором позирует со своим внуком Зейном – первенец Окапова и его супруги Акерке Буркитбай. Читайте также 33-градусная жара и осадки ожидаются в Казахстане

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