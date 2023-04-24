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"Разборки" столичных дворников умилили пользователей Казнета

"Разборки" столичных дворников умилили пользователей Казнета Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В социальных сетях появилось умилительное видео со столичными дворниками, которые устроили "разборки" в одном из дворов – они кидались друг в друга снегом, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали 24 апреля 2023 года в Instagram-паблике qumash_kz.

"И дворникам, в том числе столичным, иногда надо как-то выяснять отношения. Они тоже люди", – говорится в описании.

Пользователей Казнета видео умилило, что заметно из комментариев:

  • "Сладкие",
  • "Так мило",
  • "Милашки",
  • "Смешные",
  • "Сладкие такие",
  • "Классные такие",
  • "Это тимбилдинг",
  • "Зачем такие милые",
  • "Главное – счастливые",
  • "Классно! Подняли настроение",
  • "Работается лучше, когда коллектив на одной волне",
  • "Не помню кто, но кто-то ведь сказал, что нет людей взрослых. Мне кажется, он прав".

В конце марта 2023 года казахстанцев умилил поступок Розы Рымбаевой: казахстанская эстрадная певица сняла со стены портрет, на котором была запечатлена со старшим сыном Али Окаповым. Затем она попросила младшего сына Мади повесить портрет, в котором позирует со своим внуком Зейном – первенец Окапова и его супруги Акерке Буркитбай.

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