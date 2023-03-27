Поступок Розы Рымбаевой умилил казахстанцев

Казахстанский певец Али Окапов 27 марта 2023 года опубликовал видео с участием Розы Рымбаевой и братишки Мади. То, что было запечатлено на ролике, умилило казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

На видеоролике, которым старший сын Розы Рымбаевой поделился на своей странице в Instagram, можно увидеть, как казахстанская эстрадная певица снимает со стены портрет, на котором была запечатлена с Али. Вместо него Рымбаева просит младшего сына повесить портрет, в котором позирует со своим внуком Зейном - первенец Окапова п его супруги Акерке Буркитбай.

"Этот бой был проигран до его начала. Против внука шансов просто нет. Хотя бы не выкидывайте мой портрет, я заберу его. P. S. Мади - предатель", - написал шуточно Окапов под публикацией, сопроводив свою запись смеющимися смайликами.

Мади Рымбаев ответил своему брату:

"Мы теперь просто, мамины аранжировщики..."

Фолловеров Окапова поступок звездной мамы умилил:

"Такие приятные моменты!"



"Мамы такие, королевы наши!"



"Внук слаще даже родных детей!"

"Пусть будут здоровы бабушки, которые вот так уважают и превозносят своих внуков!"



"Дай Бог, чтобы был повешен портрет Розы Рымбаевой в окружении нескольких внуков!"



"Все, и Али, и Мади уже не на первом месте. Внук слаще детей. Пусть будет здоров малыш!"

"Даст Бог, Мади тоже женится и подарит внука. Пусть ваша мама будет здорова! Пусть увидит внуков, правнуков и праправнуков!"

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Али Окапов и солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай сыграли свадьбу в 2020 году. О том, что Роза Рымбаева стала бабушкой, сообщалось в феврале 2023 года.