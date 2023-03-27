Поступок Розы Рымбаевой умилил казахстанцев
Фото: скриншот видео
Казахстанский певец Али Окапов 27 марта 2023 года опубликовал видео с участием Розы Рымбаевой и братишки Мади. То, что было запечатлено на ролике, умилило казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
На видеоролике, которым старший сын Розы Рымбаевой поделился на своей странице в Instagram, можно увидеть, как казахстанская эстрадная певица снимает со стены портрет, на котором была запечатлена с Али. Вместо него Рымбаева просит младшего сына повесить портрет, в котором позирует со своим внуком Зейном - первенец Окапова п его супруги Акерке Буркитбай.
"Этот бой был проигран до его начала. Против внука шансов просто нет. Хотя бы не выкидывайте мой портрет, я заберу его. P. S. Мади - предатель", - написал шуточно Окапов под публикацией, сопроводив свою запись смеющимися смайликами.
Мади Рымбаев ответил своему брату:
"Мы теперь просто, мамины аранжировщики..."
Фолловеров Окапова поступок звездной мамы умилил:
- "Такие приятные моменты!"
- "Мамы такие, королевы наши!"
- "Внук слаще даже родных детей!"
- "Пусть будут здоровы бабушки, которые вот так уважают и превозносят своих внуков!"
- "Дай Бог, чтобы был повешен портрет Розы Рымбаевой в окружении нескольких внуков!"
- "Все, и Али, и Мади уже не на первом месте. Внук слаще детей. Пусть будет здоров малыш!"
- "Даст Бог, Мади тоже женится и подарит внука. Пусть ваша мама будет здорова! Пусть увидит внуков, правнуков и праправнуков!"
Али Окапов впервые показал сына на тое
Новость по теме
Али Окапов и солистка группы "Асыл" Акерке Буркитбай сыграли свадьбу в 2020 году. О том, что Роза Рымбаева стала бабушкой, сообщалось в феврале 2023 года.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ