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Токаев принял премьер-министра Чехии

Чехия, Казахстан Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалу, находящегося в Казахстане с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Президент высказал уверенность в том, что первый официальный визит Петра Фиалу в нашу страну будет способствовать укреплению двусторонних отношений, говорится на сайте Акорды

"Приветствую тот факт, что Вы привезли сюда большую бизнес-делегацию. Состоится бизнес-форум, который, конечно, будет очень полезен в плане продвижения наших деловых контактов и сотрудничества", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства передал теплые слова поздравления Петру Павлу по случаю его избрания на пост президента Чехии.

Казахстан, Чехия

Фото: akorda.kz

Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в транспортно-логистической сфере. Президент заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку чешским инвесторам.

"Приветствуем инвестиции из Чешской Республики в различные сектора экономики, включая энергетику и машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, финансы, медицинскую промышленность и фармацевтику. Мы также рассчитываем на запуск прямого воздушного сообщения между столицами наших стран", – подчеркнул он.

В свою очередь Петр Фиала подтвердил приверженность Чехии дальнейшему развитию сотрудничества с нашей страной.

"У Чешской Республики давние и дружественные отношения с Казахстаном, и мы рассчитываем на их продолжение. Надеюсь, что наша встреча даст новый импульс для более активных контактов. Для нас Казахстан является весьма важным партнером. Сотрудничество между Казахстаном и Чешской Республикой являются одним из важнейших столпов отношений Европейского Союза и Центральной Азии", – подчеркнул премьер-министр Чехии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Ранее Администрация президента опубликовала архивное видео поездки Токаева в Нью-Йорк. 

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