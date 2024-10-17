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Токаев принял премьера Бектенова

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, Астана , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 18:35 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 октября принял премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Олжас Бектенов отчитался о показателях социально-экономического развития по итогам III квартала текущего года:

  • в рамках реализации поручений главы государства усилены меры по диверсификации экономики;
  • рост ВВП за отчетный период в результате развития несырьевого сектора составил 4%. Наибольший подъем демонстрируют сельское хозяйство (11,4%), строительство (10,1%), транспорт (8%), связь (6,4%), торговля (6,3%) и обрабатывающая промышленность (4,8%);
  • увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности зафиксировано в 14 регионах;
  • внешний товарооборот за январь – август текущего года составил 91,7 млрд долларов, при этом доля экспорта выросла на 3,3%. Положительный торговый баланс увеличился на 34,8% и достиг 15,4 млрд долларов;
  • в государственный бюджет поступило 14,9 трлн тенге. В структуре расходов приоритетом остаются социальные обязательства.

Также представил информацию об исполнении его поручений по возврате незаконно приобретенных активов: 

  • с начала года комиссией одобрены соглашения по возврату активов на сумму около 450 млрд тенге;
  • на сегодня в доход государства обращены активы на 265 млрд тенге, в том числе 177 млрд тенге – в денежном выражении. Все возвращенные средства направляются на социально значимые цели;
  • субъектами закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" начата реализация ряда проектов, среди которых финансирование программ реабилитации и социализации нуждающихся лиц, строительство культурно-образовательного центра и спортивного манежа.
Бектенов, Токаев, акорда , фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 18:35

Фото: akorda.kz

Вместе с тем доложил об итогах заседания совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде.

Президент отметил необходимость активизации работы правительства с целью обеспечения устойчивого роста экономики Казахстана за счет диверсификации, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инноваций в агропромышленном комплексе и реализации крупных индустриальных и инфраструктурных проектов.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев 17 октября 2024 года в преддверии Дня спасателя ознакомился с работой новой пожарной части в столице, возведенной в кратчайшие сроки в районе Алматы, где проживает более 96 тыс. человек. 

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