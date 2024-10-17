Токаев принял премьера Бектенова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 октября принял премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Олжас Бектенов отчитался о показателях социально-экономического развития по итогам III квартала текущего года:

в рамках реализации поручений главы государства усилены меры по диверсификации экономики;

рост ВВП за отчетный период в результате развития несырьевого сектора составил 4%. Наибольший подъем демонстрируют сельское хозяйство (11,4%), строительство (10,1%), транспорт (8%), связь (6,4%), торговля (6,3%) и обрабатывающая промышленность (4,8%);

увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности зафиксировано в 14 регионах;

внешний товарооборот за январь – август текущего года составил 91,7 млрд долларов, при этом доля экспорта выросла на 3,3%. Положительный торговый баланс увеличился на 34,8% и достиг 15,4 млрд долларов;

в государственный бюджет поступило 14,9 трлн тенге. В структуре расходов приоритетом остаются социальные обязательства.

Также представил информацию об исполнении его поручений по возврате незаконно приобретенных активов:

с начала года комиссией одобрены соглашения по возврату активов на сумму около 450 млрд тенге;

на сегодня в доход государства обращены активы на 265 млрд тенге, в том числе 177 млрд тенге – в денежном выражении. Все возвращенные средства направляются на социально значимые цели;

субъектами закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" начата реализация ряда проектов, среди которых финансирование программ реабилитации и социализации нуждающихся лиц, строительство культурно-образовательного центра и спортивного манежа.

Фото: akorda.kz

Вместе с тем доложил об итогах заседания совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде.



Президент отметил необходимость активизации работы правительства с целью обеспечения устойчивого роста экономики Казахстана за счет диверсификации, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инноваций в агропромышленном комплексе и реализации крупных индустриальных и инфраструктурных проектов.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев 17 октября 2024 года в преддверии Дня спасателя ознакомился с работой новой пожарной части в столице, возведенной в кратчайшие сроки в районе Алматы, где проживает более 96 тыс. человек.

