Комплаенс-службы внедряют в квазигосударственный сектор ЗКО

Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области провел обучающий семинар для работников субъектов квазигосударственного сектора по внедрению в компаниях комплаенс-службы по предотвращению коррупционных правонарушений.

На сегодняшний день в регионе из 67 субъектов квазигосударственного сектора только в трех компаниях внедрена отдельная должность комплаенс-офицера, в остальных – совмещенная деятельность работника, выполняющего свои основные функции, а также ответственного за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочного и этичного поведения коллектива.



В конце прошлого года Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия коррупции". Поправки предполагают создание в субъектах квазигосударственного сектора антикоррупционных комплаенс-служб.

"В настоящее время разработано большое количество различных международных стандартов, руководств и методических рекомендаций по организации системы контроля в области антикоррупционного комплаенса, на которые могут ориентироваться субъекты квазигосударственного сектора страны. Одна из основных задач специалистов комплаенс – соблюдение требований антикоррупционного законодательства, а также защита деловой репутации организации. Эта норма обязательна для субъектов квазигосударственного сектора, и применяется на выбор частным бизнесом". Врио руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО Ерлан Досанов

Одной из эффективных мер для устранения злоупотреблений со стороны работников компаний и исключения коррупционных рисков является внедрение антикоррупционного стандарта ISO 37001 "Система менеджмента противодействия коррупции", который содержит в себе ряд мер, направленных на вооружение антикоррупционного комплаенса. На сегодняшний день Академия государственного управления является первой государственной организацией в стране, прошедшей сертификационный аудит на соответствие своей системы менеджмента противодействия коррупции требованиям данного стандарта.

"В настоящее время в планах Академии – масштабирование системы антикоррупционного менеджмента в других организациях на основе практического опыта и имеющихся знаний в этой области. Академия располагает значительным интеллектуальным потенциалом – это 20 специалистов по внедрению и 30 ведущих аудиторов по ISO 37001, которые получили квалификацию от международного органа по сертификации персонала". Директор Западно-Казахстанского филиала Академии госуправления при президенте РК Асет Абжаков

О результатах внедрения комплаенса в компании и положительных кейсах рассказали на семинаре юридический директор "Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в." С.Дубынин и управляющий советник по нормативно-правовому соответствию компании Н.Головина, а также комплаенс-офицеры АО "Жайыктеплоэнерго" А.Ергарин и Западно-Казахстанского университета им. М.Утемисова Т.Елеусинов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В идеале комплаенс-службы должны представлять собой независимые подразделения в организациях, имеющие официальный статус, право доступа на получение всей необходимой информации, право на проведение внутренних расследований по потенциальным нарушениям с привлечением необходимых экспертов в сфере комплаенс-контроля.