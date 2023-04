Экономический календарь: крупнейшие компании США продолжают отчитываться о доходах

На текущей неделе ожидаются отчеты о доходах крупнейших технологических компаний США, также в центре внимания будут данные по ВВП за первый квартал и новости рынка жилья, сообщает Zakon.kz

Внимание фондового рынка в ближайшие дни будет сосредоточено на отчетах Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta Platforms, а также Coca-Cola Company, McDonald’s, Visa, Mastercard и т.д. О других важных событиях этой недели в еженедельном экономическом обзоре.

Понедельник, 24 апреля

Неделя начнется с отчетов компаний Coca-Cola (KO), Canadian National Railway (CNI), Cadence Design Systems (CDNS), Ameriprise Financial Services (AMP), Brown & Brown Inc. (BRO), Crown Holdings Inc. (CCK), and Whirlpool Corporation (WHR).

В Германии будет выпущен ежемесячный отчет Бундесбанка, индекс деловых ожиданий и оценка текущей ситуации в Германии за апрель.

Вторник, 25 апреля

Вторник станет самым важным днем недели для фондового рынка. О доходах отчитаются Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Visa (V), PepsiCo. (PEP), McDonald's (MCD), Novartis (NVS), Danaher Corporation (DHR), United Parcel Service (UPS), Verizon Communications (VZ), Texas Instruments (TXN), NextEra Energy (NEE), Raytheon (RTX), HSBC Holdings (HSBC), General Electric (GE), Chubb Limited (CB), Fiserv (FISV), UBS (UBS), Banco Santander (SAN), Sherwin-Williams Company (SHW), General Motors (GM), Chipotle Mexican Grill (CMG) и Kimberly-Clark Corporation (KMB).

Также в этот день будет опубликован Национальный индекс цен на жилье S&P Case-Shiller и индекс цен на жилье FHFA за февраль 2023 года. Продажи новых домов за март, а также индекс потребительского доверия за апрель 2023 года.

Среда, 26 апреля

В середине недели финансовые отчеты выпустят Meta Platforms (META), Thermo Fisher Scientific (TMO), Boeing (BA), American Tower Corporation (AMT), ServiceNow (NOW), Automatic Data Processing (ADP), Boston Scientific Corporation (BSX), GlaxoSmithKline (GSK), Канада Pacific Kansas City Limited (CP), CME Group (CME), General Dynamics (GD), Edwards Lifesciences (EW), Norfolk Southern Corp. (NSC), Hess Corporation (HES) и Aflac (AFL).

В США также будет опубликована информация по заказам на товары длительного пользования, оптовым и розничным запасам за март 2023 года, а также о балансе торговли товарами за тот же период. В ЕС в течение дня несколько представителей наблюдательного совета ЕЦБ выступят по денежно-кредитной политике.

Четверг, 27 апреля

Еще один крупный раунд отчетов о доходах пройдет в четверг. Отчитаются компании Amazon (AMZN), Mastercard (MA), Eli Lilly (LLY), Merck (MRK), AbbVie (ABBV), AstraZeneca (AZN), T-Mobile (TMUS), Linde (LIN), Comcast Corporation (CMCSA), TotalEnergies (TTE), Bristol-Myers Squibb (BMY), Sanofi (SNY), Intel (INTC), Amgen (AMGN), Honeywell International (HON), Caterpillar (CAT), S&P Global (SPGI), Gilead Sciences (GILD), Mondelez International (MDLZ), Altria Group (MO), Northrop Grumman (NOC), Activision Blizzard (ATVI), The Hershey Company (HSY) и Keurig Dr. Pepper (KDP).

Выйдет предварительная оценка по ВВП США за 1 кв. 2023 года, данные по реальным потребительским расходам.

В ЕС опубликуют индекс доверия потребителей, деловому климату и ожидаемой потребительской инфляции за апрель.

Пятница, 21 апреля

В конце недели о доходах отчитаются ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), Sony (SONY), Charter Communications (CHTR), Aon (AON), Colgate-Palmolive (CL) и TC Energy Corporation (TRP).

В США будет опубликован индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) за март, данные по личным доходам и расходам за март. Также ожидается окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за март.

В Японии в течение дня будет выпущен ряд экономических данные, в том числе информация по уровню безработицы, и объемам промышленного производства за март.