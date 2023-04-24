Цены на многие социально значимые продукты в Казахстане идут вверх

Дорожают не все продукты, но большинство. Возможно, это связано с ростом цен на ГСМ и новым урожаем. В рамках традиционного обзора цен ситуацию изучали корреспонденты Zakon.kz.

В Астане в целом цены подросли на несколько процентов, исключая несколько позиций. Причем как на рыночных прилавках, так и в магазинных.



Сахар на рынке подорожал с 450 до 550 тенге за килограмм, в супермаркете можно найти за 455 тенге.

Рис "Баракат" на рынке продается за 650, а в супермаркетах – 690 тенге за килограмм. Две недели назад магазинная цена была примерно такой же, а вот на рынке попадался и по 470 тенге за кг. Гречневая крупа на развес на рынке и в торговых сетях стоит от 400 до 440 тенге за кг, немного подешевев.

400-граммовая пачка макарон "Султан" стоит 380 тенге как на рынке так и в супермаркете. А 1,8 килограммовая того же продукта марки "Салем" на рынке стоит 900 тенге, а в магазине – 870.

Десяток яиц на рынке можно купить за 600 тенге, а в супермаркете – 625. Это в среднем на 10 тенге дороже, чем две недели назад.

За 2-килограммовый пакет муки высшего сорта на рынке просят от 700 до 750 тенге в зависимости от производителя. В супермаркете же разброс цен гораздо выше – 680 до 855 тенге.

Что касается овощей, то на рынке картофель стоит 180-200 тенге за кг, свекла – 300-350, молодой лук – 320-350, а прошлогодний 300-320 тенге. Прошлогодняя капуста стоит 200 тенге, а молодая – 400 тенге за кг.

В супермаркете картофель 147 тенге за кг, свекла – 275 , лук 163 тенге (социальная цена), а молодой отборный – уже 449 тенге за кг. Морковь – 144 тенге, а капуста – 114 тенгев социальном отделе.

В целом овощные цены примерно на том же уровне, что и две недели назад, не считая молодых из нового урожая – на них цены подросли.

На рынке масло подсолнечное "Олейна" 1000 тенге за литр, "Лето" – 900 тенге, а от местного маслозавода – 1000 тенге.

В супермаркете подсолнечное масло "Забота" (0.9 л) стоит 875 тг, "Идеал" 910 тенге за литр, "Олейна" 910 тенге, от местного маслозавода – 975 тенге. На этот продукт цены подросли в среднем на несколько процентов.

Говядина на рынке стоит от 2800 тенге за кг, а в супермаркете – от 2750. Ранее базарная цена была ниже примерно на 200 тенге, а магазинная наоборот выше на такую же цифру, то есть разброс сократился.

Конина на рынке стоит 3200 тенге, филе куриное – 2000-2130 тенге за килограмм. Свинина начинается от 2899 тенге.

В Алматы дорожают овощи

Серьезно вырос в цене картофель: вместо 239 тенге за килограмм, ее продают за 365 тенге. То же самое с луком, который ранее стоил 299 тенге, а сейчас уже 398 тенге за килограмм.

Цена на морковь осталась прежней, овощ предлагают купить за 245 тенге.

Белокочанная капуста подорожала с 219 тенге до 345 тенге за кг.

Поднялась цена на хлебопекарную муку 1-го сорта местного производителя - 2килограммовый пакет стоит 835 тенге против 695 тенге ранее.

Ценник на гречневую крупу на развес снизился – вместо 475 тенге килограмм предлагают за 399 тенге. В упаковке 700 гр продается за 825 и 765 тенге в зависимости от производителя.

Рис отечественного производства "Баракат" на развес подорожал с 519 тенге до 559 тенге, а другой вид крупы "Камолина" также повысился в цене и стоит 549 тенге вместо 509.

400 граммовую упаковку макаронных изделий отечественного производства в рамках акции можно приобрести от 357 до 375 тенге.

Цена на яйца не стабильна. Так десяток "отборных" в зависимости от производителя стоит от 555 тенге (по акции) до 789.

Цена на подсолнечное рафинированное масло немного изменилась. Литровая бутылка масла одного из казахстанских производителей вместо 879 стала стоить 869 тенге, другой популярный бренд предлагает за 962 тенге.

Килограмм вырезки говядины стоит 4200 тенге. Другие части мяса, а именно шею крупнокусковой нарезки или ребра говядины в виде мелкокусковой нарезки можно приобрести за 3400, 3330 и 3200 тенге за один килограмм.

Цена на куриное мясо в зависимости от веса и части тушки варьируется от 1422 до 2962 тенге. Куриную грудку 1,6 кг продают за 3278 тенге. Окорочок в зависимости от веса обойдется в сумму от 2373 до 3000 и выше.

Цена на сахар периодически меняется, на этой неделе она повысилась с 495 до 508 тенге за кг.

Пачка в 180 г натурального сливочного масла в цене не изменилась и предлагается по 952 тенге. Спрэд можно купить дешевле, от 449 тенге и выше.

Молоко в мягкой упаковке начинается от 358 тенге и выше, в зависимости от бренда. Буханка социального хлеба все также стоит 83 тенге.

Килограмм сыра можно купить от 4335 тенге и выше, в зависимости от бренда производителя.

В Усть-Каменогорске цены стабильные, но высокие

В Усть-Каменогорске цены на продукты пока стоят на месте. Например, килограмм филе говядины в магазинах по-прежнему можно купить за 2 900 тенге за килограмм, вырезку за 5 500, ребра за 2 500, а кости 300-600 тенге. Баранья спинка обойдется в 4 600 тенге, шея от 2 700 до 3 500 тенге, а мякоть стоит от 4 500 до 4800 тенге за килограмм. Фарш свино-говяжий не дешевле 2 700 тенге за кило, а мякоть свинины 3 800 тенге, шея – 3 500 тенге за килограмм.

Куриная продукция – цыпленок, бедро и крылья в магазинах Усть-Каменогорска стоят соответственно 1380, 1860 и 2010 тенге за кило.

Яйца стоят от 610-650 тенге. Хотя отборные на рынке дешевле 720-760 тенге не найдешь. Все опять же зависит от качества и конкретного магазина.

По-прежнему радуют стабильностью цены на крупы, особенно в социальных отделах. Гречка здесь стоит 460-485 тенге, горох – 270 тенге, рис – от 515 до 605 тенге за килограмм. Если отовариваться не в этих отделах, тот же рис будет дороже минимум на 130 тенге.

Килограмм муки высшего сорта стоит 207 тенге, макароны 311 тенге. Цена сахара держится на отметке 530 – 620 тенге за кило.

Также неизменной осталась стоимость овощей, но только в социальных отделах. По-прежнему килограмм картофеля здесь стоит 180 тенге, столько же лук и морковь, а в некоторых магазинах и капуста. В других отделах те же овощи стоят от 200 до 350 тенге за кило.

А вот яблоки подорожали. Если месяца три-четыре цена на них держалась на уровне 650 тенге, то сейчас не менее 670-700 тенге за килограмм. Более того, в некоторых отделах определенные сорта доходят до 1600 -1800 тенге за килограмм.

Цена на огурцы держится на прежней отметке. Корнишоны можно купить за 1600 тенге, а тепличные огурцы сорта "Равва" за 1200 тенге.

Стоимость хлеба и подсолнечного масла не изменилась. Булка белого обойдется в 120-140 тенге, цена нарезного в упаковке доходит до 260 тенге. Литровая бутылка подсолнечного масла местного маслозавода стоит 950 тенге, а других казахстанских производителей – до 1200 тенге.

Но подорожала молочная продукция. Один литр молока 2,5% жирности в тетрапакете стоит от 510 до 560 тенге, 4% жирности – уже 670-680 тенге. Кефир не менее 541 тенге за литр, но чаще можно встретить за 685 и выше.

Фото: Zakon.kz

Баночка сметаны в 380 граммов и 15% жирности стоит 825 тенге, а 30% жирности – уже 985 тенге.

Масло сливочное – 72,5% жирности – 4 500-4 700 тенге за килограмм.

В Шымкент цены на овощи растут, но остальные радуют больше

В Шымкенте цены на продукты, вопреки пессимистичным прогнозам, в целом незначительно снижаются либо стоят на месте. Страхи, что рост цен на ГСМ отразится и на стоимости продовольствия, пока не оправдались.

Однако, например, большой сетевой супермаркет Шымкента удивил большим количеством ограничений, о которых красноречиво сообщается в объявлениях на полках с товарами. В частности, хлеб по "социальной цене" в 90 тенге можно купить не более двух булок в руки.

Говяжье филе с косточкой стоит 2950 тенге, лопатка 2990, ребра по 2700 тенге за кило, грудинка – 2450 тенге за кг. Говяжий фарш продавался в двух видах: жирный предлагался по 2250 тенге за кг вместо 2500 двумя неделями ранее и обычный по 3200 тенге за кг.

Фото: Zakon.kz

Баранья нога стоит 3100 тенге за кг.

Вновь после небольшого перерыва на прилавках появилось молоко "Петропавловское", правда лишь одного вида – 6% по 550 тенге за 900 мг в пластиковом вакуумном пакете.

Куриные яйца предлагаются большим количеством производителей, но больше всего продукта второй категории от местного производителя по 1560 тенге за лоток из 30 штук. Эта цена немного ниже, чем на рынке, и стабильна уже вторую неделю.

Масло сладкосливочное, особое, по социальной цене – 2299 тенге за кг.

Традиционно востребованные продукты из курицы: бедра и голень шымкентского производителя сохранили прежние цены в 1075 тенге за кг. Бедра, крылышки из Усть-Каменогорска намного дороже – 1400-1658 за кг. Куриные окорочка стоят 950 тенге.

Весенний подъем цен характерен для овощей и фруктов. Картофель "подрос" с 230 тенге до 245 тенге за кг, но зато появился социальный – уже по 171 тенге. Лук остановился на 290 тенге за кг, как и его "красный" собрат, который стоит 725 тенге. Чеснок за последний месяц вырос с 965 тенге за кг до 1740. Если перевести в проценты, то это, пожалуй, самый большой показатель.

Морковь подорожала на пять тенге и стоит сейчас 150 тенге. При этом если брать "отборную" в сетках, то уже 230 тенге.

Свекла, тыква, капуста подорожали в среднем на 10-15 тенге за кг.

Помидоры "Туркменские" наоборот снизились в цене на 350 тенге до 1145. При этом казахстанские тепличные томаты за последние две недели подешевели на 200 тенге - до 1365 тенге. Цена на местные же тепличные огурцы снизилась до 480 тенге.

Нижняя граница стоимости местных яблок поднялась и теперь начинается от 615 тенге вместо 575 двухнедельной давности.

Стабильна цена на муку местных производителей. Мука "Кемел" 1 сорта, расфасованная в пачки по 2 кг, стоит 648 тенге за пакет.

Социальная цена развесных макарон фирмы "Мадина" длительное время остается неизменной – 300 тенге кг. Расфасованные макароны "Особые" этого же производителя в пакетах по 5 кг стоят 2250 или по 450 тенге за кг.

Не меняется социальная цена и на сахар – 410 тенге, однако не более 5 кг в руки. Есть мешки по 10 кг, но уже по цене в 450 тенге и опять-таки с объявлением "не более 10 кг в одни руки".

Растительное масло местного производства "Кункей" в пятилитровой емкости стоит 3988 тенге, а российское "солнышко" такого же объема – 4565 тенге. Подсолнечное масло "Слобода", обозначенное "для жарки", стоит 4289 тенге за 5 литров.

Сыры, большей частью от белорусских производителей, дешевле 5 тысяч тенге за килограмм найти трудно.

В Актау снизились цены на некоторые продукты

Картофель в супермаркетах за две недели подешевел с 223 до 211 тенге, цена на лук также снизилась – с 300 до 276 тенге. Капусту теперь можно купить за 200 тенге вместо 217 тенге, а вот цена на морковь осталась прежней – 278 тенге за кило. На рынке же килограмм картофеля можно купить за 200 тенге, лука и моркови – за 250, а капусту – по 200 тенге за кг.

Цены на кисломолочную продукцию не изменились. Литр молока 2,5% стоит также 443 тенге, творог – 950 тенге, сметана – в среднем 500 тенге. Подешевели яйца – на 20 тенге, теперь десяток стоит 600 тенге. Домашнее яйцо с фермы стоит от 90 до 100 тенге за штуку.

Килограмм куриных бедер снизился в цене на 100 тенге и теперь стоит 2522 тенге. Говядина стабильно держится на 3700-4000 тенге за кг в зависимости от места покупки. Самое дешевое мясо – на рынке.

Цены на весовые крупы и сахар немного изменились. Килограмм весовой гречки стоит 499 тенге, а рожки подешевели на 10 тенге – 389 тенге за кг. Цена на сахар остается прежней – 468 тенге за килограмм.

В Кызылорде неизменны цены на хлеб и соль

В Кызылорде снизились средние цены на муку 1-го сорта с 295 тенге за кг до 278 тенге, на рожки с 341 до 324 тенге за кг, на гречку с 500 до 408 тенге. Еще дешевле можно купить эти продукты в социальных магазинах. Например, здесь муку можно приобрести по 180 тенге за килограмм, а рожки по 275 тенге за килограмм.

Выросла средняя цена по городу на рис. Если месяц назад один килограмм стоил 413 тенге, то сейчас 441 тенге

В числе подорожавших продуктов говядина – ее средняя цена равна сейчас 2415 тенге за кг , что на 133 тенге выше предыдущего месяца. Незначительно подорожало и куриное мясо с 1098 тенге до 1106 за кило, а также творог: с 1565 тенге до 1651 за килограмм.

Снижаются цены на картофель и овощи. Килограмм картошки можно купить в среднем за 178 тенге, что на 10 тенге дешевле, чем месяц назад. Морковь стоит 176 тенге против 180-ти месяц назад, а лук подешевел с 259-ти сразу до 209 тенге за килограмм.

При этом в социальных отделах эти продукты дешевле еще примерно процентов на 40.

Растительное масло подешевело с 814 до 754 тенге, сливочное масло стоит 2324 тенге против 2375 ранее. Сахар раньше стоил 445 тенге за кг, а сейчас – 430. Один пакет кефира в мягкой упаковке подешевел с 493 тенге до 485 тенге

На 4 тенге подорожал десяток яиц первой категории и стоит сейчас 535 тенге.

Неизменными остались цены хлеб и соль: 90 тенге и 62 тенге за килограмм соответственно.

В Петропавловске резко подорожали помидоры и яйца

На овощных рынках города произошел неожиданный скачок цен на помидоры. Несмотря на приход весны, они вдруг подорожали более чем в полтора раза. Две недели назад килограмм "ташкентских" стоил 1500 тенге, сейчас от 2550 до 2650 тенге. Прочие свежие овощи при этом уверенно дешевеют. Например, огурцы можно купить за 650 тенге, что на 250 тенге дешевле, чем полмесяца назад. Свежие кабачки стали дешевле на 300 тенге, теперь за килограмм просят 1200 тенге.

Цены на овощи прошлогоднего урожая остаются относительно стабильными. Например, картофель по-прежнему продают по 108 тенге за килограмм, морковь по 240 тенге, капусту – 120 тенге.

Куриное яйцо высшей категории установило новый ценовой рекорд – 725 тенге за десяток. Прежде дороже 700 тенге этот продукт не продавали. Но десяток первой категории все еще можно купить в диапазоне от 560 до 650 тенге.

Поднялись цены на свинину. Лопатка с крупной костью – самое дешевое мясо, стоит 2210, что на 200 тенге дороже, чем две недели назад. Шейная вырезка подскочила сразу на 500 тенге и стоит 3600 тенге за килограмм.

Цены на другие сорта мяса остаются прежними. Говядина от 2300 до 3500, конина – от 3500 тенге за килограмм.

Все чаще на прилавках появляется свежая рыба из местных водоемов. Килограмм пеляди продают по 3055 тенге, мелкий карась – 470 тенге, крупный – 605 тенге.

Фото: Zakon.kz

Крупы в супермаркетах города можно купить по фиксированным ценам. На прилавках стабфонда килограмм риса стоит 515 тенге, гречка – 355 тенге, овсяные хлопья – 225 тенге, перловая крупа – 178 тенге, манная – 290 тенге, ячневая – 194 тенге, кукурузная – 399 тенге, красная чечевица – 663 тенге, горох – 209 тенге, фасоль – 839 тенге.

В Павлодаре вверх пошли "мясные" ценники

Цена на говядину преодолела отметку в 3000 тенге. На прилавках теперь нередко можно увидеть вырезку, мякоть на косточке и без косточки за 3200-3500 тенге за кг. Антрекоты, грудинную часть на рынках и в магазинах продают в среднем по 2400-2600 тенге, ребра – 2000 тенге за кг. Мясо дешевле можно купить на ярмарке, организованной СПК "Павлодар" на фермерском рынке. СПК и акимат Павлодара традиционно обещают "социальные" цены: мякоть говядины за 2100 тенге за кг, грудинку и антрекоты по 1900 тенге, ребра по 1700 тенге за кг.

Фото: Zakon.kz

Баранину обещают продавать по цене от 1900 до 2100 тенге, а конину от 2300 до 2500 тенге за кг в зависимости от части туши.

"Может быть, на ярмарке там торгуют сами крестьяне, но мы себе такие цены позволить не можем. Недавно закупочная цена была 1800, а сейчас не сезон, и она повысилась до 2200 тенге за кг. Каждую весну происходит повышение", – говорит владелец небольшого отдела Ернар.

Сезонным считается и снижение цен на огурцы сортов "Миринда" и "Рава" до 800-750 тенге, а также на гречку. Нефасованную крупу местного производства в торговом доме "Барыс" продают по 380-350 тенге за кг против 400-450 двум неделями ранее.

На прежнем уровне остаются рыночные цены на прошлогодние картофель (150 тенге), морковь (160 тенге), капусту (150 тенге) и лук (260 тенге). Тем временем в Павлодар начали поставлять свежий репчатый лук, который продают по 300 за кг, и белокочанную капусту – ее можно приобрести за 450 тенге за кг. Томаты остаются дорогими и стоят 1200-1450 тенге за кг. Дешевле вышеперечисленные овощи можно приобрести на ярмарке и в социальных отделах.

Немного подешевели нефасованные макаронные изделия – до 360 тенге за кг. Цена на яйцо куриное после небольшого скачка вернулась на уровень 460-470 тенге за десяток продукта первой категории.

Охлажденную куриную тушку реализуют по 1400-1500 тенге за кг. Не изменилась цена на сахар – песок в розницу стоит 450-460 тенге.

Мука высшего сорта стоит 270-290 тенге, первого – 230-250. Дорогими остаются сливочное масло с разбросом цен от 2600 тенге до 5500 тенге за кг и качественная морская рыба. Если свежемороженые минтай и скумбрию можно купить в пределах 2000 тенге, то семгу или кету многие павлодарцы покупают исключительно по праздникам.

В Уральске сильно подорожал рис, но овощи держатся

Здесь сильно помогают социальные продукты из стабфонда. Например, таковой лук уральцы могут приобрести в супермаркетах города и на оптовых рынках по цене от 134 тенге за килограмм. В магазинчиках у дома и розничных рынках цена на лук доходит до 290 тенге за килограмм.

Картофель из стабфонда области крупные торговые сети реализуют по цене 144-148 тенге, в розничных точках его цена доходит до 190 тенге за кг. Местная капуста на оптовых рынках так же, как и две недели назад, стоит 105 тенге, мелкие торговые точки продают такую же капусту уже по 150-190 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, на уральский рынок поступила свежая капуста нового сезона из Египта стоимостью 290-350 тенге за килограмм и картофель из Ирана – по 350 тенге.

Также стабильно держатся морковь – 180-200 тенге, и свекла – 200-250 тенге за килограмм.

Оптовики всего месяц назад прогнозировали, что в Уральске снизится цена на гречку с 520 до 380 тенге за счет костанайских производителей, которые готовы продавать свою продукцию торговым сетям по 330 тенге за килограмм. Похоже, они оказались правы, и костанайская гречка приехала в Уральск, в результате в одной из торговых сетей ее можно купить по 375 тенге за килограмм. Правда, в других сетях, как и в магазинчиках у дома, ее продают по прежнему по 520-530 тенге.

Продолжают расти цены на рис из-за низких урожаев. С начала года до марта в Уральске стоимость рисовой крупы выросла на 25% – с 370 до 520 тенге. Сейчас цены на рис в магазинчиках у дома – 540-600 тенге за килограмм.

Хотя в департаменте торговли сообщают, что Стабфонд ЗКО закупил партию риса в Кызылординской области, и через торговую сеть начал его продавать по 347 тенге за килограмм.

Продолжает дешеветь подсолнечное масло. Сейчас литр самого дешевого российского масла можно приобрести по 500 тенге за литр (месяц назад 600 тенге), а местного маслозавода "Пойма май зауыты" – до 600 тенге за литр (было 770 тенге).

Стабильно держится цена на сахар: российский продукт оптовые рынки реализуют по 390 тенге за кило, казахстанский – по 430 тенге. В магазинчиках у дома стоимость сахарного песка доходит до 500 тенге за килограмм.

Расценки на основные продукты питания – мясо, крупы, макароны, – остаются стабильными, и по сравнению с февралем 2023 года не выросли: мясо говядины на рынках можно приобрести по цене 2300-3000 тенге за килограмм; мука высшего сорта – 340 тенге за килограмм, макароны – 320 тенге.

Яйца в Уральске стоят от 484 до 550 тенге за десяток. Причем, в супермаркетах их реализуют дешевле, чем на оптовых рынках и в магазинчиках у дома.

В Атырау упали цены на гречку, но подорожали овощи

В городских супермаркетах купить куриные окорочка можно по 960 за килограмм против 935 двумя неделями ранее. Казахстанские цыплята бройлер тоже "подросли" в цене, вместо прежних 1150 тенге теперь на ценниках снова 1680.

Подешевели куриные крылья отечественного производства, по акции реализуются по 809 тенге за кило.

Фото: Zakon.kz

Куриная грудка теперь стоит 739 тенге вместо прежних 1475 за килограмм, голени по 839 тенге, а были по 995 тенге. Снизилась стоимость куриных яиц первого сорта с 490 до 480 тенге за десяток.

180-граммовая пачка сливочного масла "Деревенское" 72,5% жирности реализуется по 966 тенге, 500-граммовая упаковка аналогичного продукта "Крестьянское" такой же жирности – 2380 тенге.

Один килограмм масла-спред "Щедрый край" 60% жирности – 1800 тенге. 180-граммовая упаковка спреда "Сливочные берега" подешевела с 211 тенге до 193 тенге. Литровое бутилированное подсолнечное масло "Масленица" – 1181 тенге, "Забота" – 875 тенге, растительное масло "Шедевр" упало в цене с 1013 до 809 тенге.

900 мл пакетированного молока 2,5 жирности реализуется в рамках акции по 419 тенге. Самое дешевое молоко российского производства в магазинах по 350 тенге.

Мясо говядины на рынках от 2600 тенге за килограмм и выше. В магазинах кило реберной части говяжьей грудинки 2800 тенге, мякоти первой категории по 3000 тенге. Конина также от 3000 до 3800 тенге.

Цена на сахарный песок стабильно держится на уровне 469 тенге за килограмм. Значительно подешевела в супермаркетах гречка, с 520 тенге до 409 тенге, но в ряде других торговых точек она продается свыше 600 тенге за кило.

Рис стал дороже, индийский пропаренный в продаже по 521 тенге за килограмм. Горох шлифованный колотый 322 тенге, фасоль 844 тенге, крупа перловая 230 тенге, манная по 323 тенге. Килограммовый пакет муки высшего сорта "Царь" 319 тенге и это самая низкая цена такого сорта. Килограммовый пакет тонкой вермишели атырауского производства "Даулет" 315 тенге. Буханка хлеба в продаже также от 82 до 140 тенге.

Цены на овощи идут вверх: картофель подорожал с 189 тенге за кг до 208, , лук с 338 до 351 тенге. Капуста с 128 тенге скакнула до 260 тенге, а морковь с 183 до 250 тенге.

В Талдыкоргане пока цены стабильны

Апрель не преподнес талдыкорганцам неожиданных ценовых сюрпризов. Разве что стоимость сезонных овощей слегка меняется, к тому же в меньшую сторону.

Фото: Zakon.kz

В супермаркетах мука высшего сорта "Цесна" в упаковке по 3 кг по прежнему 1099 тенге, мука от других производителей в 2-килограммовой упаковке от 635 до 935 тенге. Социальная же мука высшего сорта стоит 299 тенге за кило.

Цена буханки хлеба варьируется от 125 до 150 тенге. Рожки отечественного производства "Цесна" и "Султан" в расфасовке по 400 г стоят от 345 до 395 тенге.

Килограмм соли стоит от 59 до 65 тенге за килограмм.

Крупы представлены как казахстанских производителей, так и зарубежных. Самая популярная марка "Айдони". Гречка в упаковке по 800 граммов стоит 639 тенге, рис – 635. Цена товаров других производителей в том же весовом номинале может доходить до 1225 тенге за упаковку. Социальная гречка и рис стоят по 399 и 505 тенге за килограмм соответственно.

Стоит отметить, что весовой сахар в супермакетах гораздо дешевле, чем на рынке или в магазинах около дома. Его цена 440 тенге за кило. Яйца в зависимости от сорта и производителя стоят от 490 до 755 тенге за десяток.

Стоимость литра подсолнечного масла – от 749 до 915 тенге, в зависимости от торговой марки. Цена стандартной упаковки (250 г) сливочного масла от 865 до 969 тенге.

Ассортимент молочной продукции представлен также и отечественными, и российскими брендами. Литр молока в тетрапакетах стоит от 589 до 875 тенге, в мягкой упаковке – от 333 до 485 тенге. Литровый тетрапакет кефира можно купить от 489 до 725 тенге, в мягкой упаковке – в среднем по 345 тенге. Упаковка творога весом 250 граммов может стоить от 405 до 579 тенге. Стоимость упаковки куриных голеней или грудки колеблется от 1755 до 2500 тенге. Цена за килограмм целой курицы, выращенной в Казахстане, будет равна 1865 тенге.

Лук и картофель держат свою ценовую планку без изменений. Килограмм отборного лука стоит 319 тенге, разносортицы – 229 тенге, картофеля – 195 тенге. Стоимость других корнеплодов слегка снизилась. Теперь кило моркови можно приобрести за 153 тенге, свеклы за 365 тенге. Прошлогодняя изрядно подпорченная капуста по прежнему стоит по 85 тенге за килограмм, а цена свежей снизилась до 460 тенге.

В магазинах у дома тоже не спешат менять ценники. Мука высшего сорта в 2-килограммовой упаковке стоит 660 тенге, социальная – 300 тенге за килограмм. Буханка белого хлеба обойдется в 125 тенге. Рожки "Султан" (400 г) стоят 345 тенге, "Цесна" – 280. Упаковка гречки "Айдони" (800 г) – 499 тенге, риса "Баракат" – 610 тенге. За килограмм сахара придется выложить 520 тенге, за литровую бутылку подсолнечного масла "Шедевр" – 770 тенге, за упаковку (250 г) сливочного масла – от 410 до 540 тенге.

Цена литра молока в тетрапакетах – от 640 до 925 тенге, в мягкой упаковке – от 390 до 460 тенге. Кефир – от 630 до 830 тенге за литр. Творог (250 г) в среднем обойдется в 520 тенге. Стоимость одного килограмма картофеля – 195 тенге, моркови – 190, свеклы – 310, лука – 210, капусты (прошлогодней) – 180, а свежей – 420.

В связи с повышением цен на ГСМ талдыкорганцы ждут в ближайшее время повышения цен на весь ассортимент продуктов. Будет ли это ощутимый скачок, либо продавцы станут незначительно завышать стоимость товаров первой необходимости, покажет время.

В Актобе взлетели цены на рыбу, рис и рожки

Рыба с начала года подорожала почти в 2 раза. Продукт поставляют из Атырау и из местных водоемов. Лещ подорожал с 800 до 1400 тенге за килограмм, линь с 700 до 1 200 тенге за кило, а сом вырос в цене с 1300 до 2500 тенге за килограмм.

Капусту урожая прошлого года в супермаркетах предлагают по 147 тенге за килограмм. В магазинах у дома от 170 тенге за кило. Овощ урожая этого года в супермаркетах реализуют по 282 тенге за килограмм. Но в магазинах у дома стоимость овоща, привезенного из Узбекистана, доходит до 850 тенге за килограмм.

Лук репчатый нового урожая продают от 323 тенге за килограмм. На прилавках должен быть овощ из стабфонда по 135 тенге за килограмм, но с марта его обнаружить там не представилось возможным. Лук прошлого урожая продают от 289 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

Цена на картофель начинается от 187 тенге за килограмм в супермаркетах и доходит до 260 тенге за кило в магазинах у дома.

Морковь предлагают от 94 тенге за килограмм (местный производитель) до 204 тенге от российского производителя в супермаркетах.

Сахар-песок в сетях супермаркетов подешевел до 399 тенге за килограмм. На рынках цена сладкого продукта – 450 тенге за килограмм. В небольших магазинах до 500 тенге за кило.

Цена на рис начинается от 496 тенге за килограмм и доходит до 630 тенге на рынках в зависимости от сорта. В небольших магазинах его продают в среднем по 560 тенге за килограмм.

Гречку в супермаркетах продают от 375 тенге за килограмм. На рынках стоимость крупы находится в пределах 450-500 тенге за килограмм.

Не изменилась цена на муку I сорта – ее продают от 203 до 243 тенге за килограмм. Держится в прежнем ценовом диапазоне стоимость хлеба из муки I сорта. 87 тенге в сетях ритейла и до 100 тенге за булку (550 граммов) в магазинах у дома.

А вот весовые рожки несколько подорожали. Их цена выросла с 253 до 265 тенге за килограмм.

Цены на куриные яйца I категории варьируются довольно в широком диапазоне: от 397 до 520 тенге за десяток.

Стоимость подсолнечного масла начинается от 630 тенге за литр. Окорочка американского производства по-прежнему в супермаркетах предлагают по 924 тенге за килограмм, как и 2 недели назад. Бройлерных кур предлагают от 1250 тенге за кило.

Говядину на кости можно купить от 2400 тенге за кило. Свинина реализуется в диапазоне 1450 – 1 900 тенге за килограмм. Стоимость конины стартует от 3500 тенге за килограмм.

В Семее цены пошли на снижение

После мартовской стабилизации в Семее большая часть цен остаются на прежнем уровне, а по некоторым позициям пошли вниз, хоть и не намного.

Стабильные цены демонстрирует в частности бакалея. Например, рис и гречка на развес, начиная с середины марта, стоят 580 тенге за килограмм. Несколько месяцев назад они стоили по 600 тенге.

Фото: Zakon.kz

Стабильно высокими остаются цены на горох – 300-320 тенге за килограмм, ячневая крупа все так же на уровне 240 тенге, "Геркулес" – 310 тенге, рожки – 460 тенге. Муку в 2-килограммовых пакетах вот уже около года продают по 570 тенге за пачку, а стоимость хлеба весом 450 граммов составляет 140 тенге за буханку.



Сахар на развес стоит 500 тенге за килограмм, а если брать 25-килограммовый мешок по 10600 тенге, то цена получается на уровне 424 тенге.

По одной и той же цене семейчане приобретают и растительное масло местных производителей: вот уже более полугода цена на этот продукт питания неизменно составляет 900 тенге за литр.

Мало изменились ценники на картофель и овощи. Второй месяц семейчане покупают картофель по 180 тенге за килограмм, морковь подорожала со 170 (начало апреля) до 180 тенге, а вот свекла осталась на прежнем, самом высоком уровне – 300 тенге за килограмм. Зато лук значительно подешевел за последние пару недель: с 300 тенге за килограмм упал до 220 тенге. Кстати, столько же стоит и капуста в магазинах города.

Гораздо дороже помидоры и огурцы – в магазине по 1300 тенге.

Впервые за многие месяцы цены на молоко и молочнокислую продукцию начали постепенно уменьшаться. Если еще две недели назад литр молока доходил до 440 тенге за литр, то теперь ценник составляет 420 тенге. Кефир подешевел с 480 тенге до 440 тенге, 200-граммовая пачка масла сливочного снизилась в цене с 600 тенге за (и это самый дешевый вариант) до 560 тенге, впрочем есть расфасованное масло, где 200 граммов стоят по 950-1000 тенге.

Цены на мясо в Семее достаточно стабильны, здесь разбег обычно минимальный. А потому в апреле, также как и в марте, мясо можно купить по той же цене. Килограмм говядины стоит в Семее от 2600 до 2800 тенге за килограмм, а конина – от 2800 и выше. Баранина и свинина продается на рынке по 2200-2400 тенге за килограмм, в зависимости от выбранного кусочка.

Фарш из конины стоит 3700 тенге за килограмм, а цена казы составляет 5500 тенге за кило. Говяжий фарш стоит на рынке 2700 тенге, а вот карта – от 4 до 4,5 тыс. тенге за килограмм.

Начиная с нового года, цена на курицу и окорочка в Семее постепенно снижается. Самое дешевое и доступное мясо местной птицефабрики можно приобрести по цене 1200-1210 тенге за килограмм. Куриное бедро продают от 1200 до 1450 тенге за килограмм, грудку – по 1300 тенге, суповой набор можно приобрести по цене 1260 тенге и выше.

В Костанае подорожали три вида мяса

Практически каждую неделю цены на так называемом "фермерском" рынке то снижаются, то снова идут в рост. К примеру, в двадцатых числах марта начальная стоимость свинины снизилась с отметки 1900 до 1600 тенге, продержалась месяц, а теперь добавила сразу 100 тенге. Теперь стоимость этого мяса варьируется от 1700 до 2300 тенге в зависимости от части туши. Что касается говядины, то она прибавляет в цене постепенно – по 50 тенге. Сейчас этот вид мяса стартует с отметки уже 2200 и доходит до 2800 тенге.

Самой дорогой остается конина. Ее начальная цена осталась на прежнем уровне 2800 тенге, а конечная повысилась на 200 тенге и составляет 3200 тенге за кило.

Среди подорожавших овощей морковь и картофель от местного производителя, а также капуста. И если первый овощ добавил к прежней цене только 9 тенге и стал 99, то стоимость капусты подскочила почти в три раза: она сменила ценник с 90 на 265 тенге. Но судя, по ее внешнему виду, это уже овощ не из стабфонда, а свежий урожай.

Фото: Zakon.kz

Предложений по картофелю больше всего: костанайцы могут купить товар из стабфонда, расфасованный в пакеты, как и раньше по 110 тенге, а кило картофеля на развес стало дороже на 26 тенге, теперь за него нужно отдать 179 тенге.

Гречка на развес, которая держалась на уровне 399 тенге с начала марта, подешевела на 44 тенге. Теперь можно купить ее по 355 тенге. Вторым подешевевшим товаром, но временно, стала литровая бутылка подсолнечного масла. Сейчас ее цена по акции упала с 953 до 709 тенге.

После Пасхи снизился спрос на куриное яйцо, а вместе с ним и цена с 1559 до 1499 за большой лоток из 30 штук, а также десяток товара от костанайской фабрики уменьшился в стоимости с 619 до 559 тенге.

Среди куриного мяса можно найти немного подешевевшие окорочка по 935 тенге, а бройлеры от местной птицефабрики и различные части курицы стоят также от 1236 до 1585 тенге.

На уровне середины ноября 2022 года держатся развесные макароны из стабфонда – 295 тенге и пакет муки 1 сорта весом в два килограмма – 639 тенге. Есть и предложения по акции на муку высшего сорта по 559 тенге, но за пакет весом 1,8 килограмма.

С начала февраля лук держится на позиции 145 тенге, а свекла – на 185 тенге с конца января.

Пакет молока жирностью 2,5% по 405 тенге остается стабильными с начала года. С начала марта не менялась цена на сахар – 380 тенге.

Авторы: Мадина Мамырханова, Дарига Турисбекова, Кира Мороз, Сергей Павленко, Кирилл Александров, Максут Ибрашев, Инна Литвиненко, Ирина Адылканова, Светлана Макарова, Светлана Новак, Лариса Штоппель, Александр Сергеев, Екатерина Гуляева, Таисия Колевид.



