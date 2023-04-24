Правильное регулирование игорного бизнеса: пора изменить отношение к проблеме

Как законодательно регулируется игорный бизнес в постсоветских и европейских странах? Какие законы, нормы, регламенты этой сфере оказались наиболее эффективными в мировой практике?

Эти темы обсуждались на прошедшей в Астане международной конференции "Регулирование игорного бизнеса: международный опыт и Казахстан". Подобное мероприятие в нашей стране состоялось впервые.

Форум совместно организовали казахстанский государственный регулятор в сфере игорного бизнеса – Министерство культуры и спорта РК, Саморегулируемая организация игорного бизнеса РК, а также европейская консалтинговая группа 4H Agency.

Эксперты, представители бизнеса, органов власти Казахстана и стран СНГ обсудили особенности современной игорной индустрии, отличия европейских норм и регламентов в этой сфере, принципы "ответственной игры", современные принципы безопасного беттинга и гемблинга, влияние игорной индустрии на экономику и бизнес. Отдельно обсуждалась тема влияния нелегальных (подпольных) онлайн-заведений на игорный бизнес. Также участники форума проанализировали опыт взаимодействия беттинговой и спортивной индустрии в мире.

Было отмечено, что в развитых странах благодаря строгому и продуманному регулированию удалось сделать "индустрию азарта" не только экономически эффективной, но и социально безопасной, то есть не связанной с риском возникновения у массы людей болезненной зависимости от ставок. В ЕС игорный бизнес ежегодно выплачивает в бюджет налоги на сотни миллионов евро. Также во всем мире букмекеры стали крупнейшими спонсорами спортивных команд, клубов и даже национальных сборных. Их спонсорский вклад в развитие профессионального спорта достигает десятков миллиардов евро ежегодно.

По мнению руководителя Саморегулируемой организации букмекеров Казахстана Галымжана Дуамбекова, госорганам сегодня нужен новый подход к игорной индустрии.

"Нелегальные букмекерские конторы и интернет-казино не соблюдают закон, не платят налогов, обманывают клиентов, не отдавая им выигрыши. При этом многие у нас по незнанию путают нелегальные сайты с профессиональным бизнесом. Думаю, в данном плане конференция была полезна как для бизнеса, так и для госструктур. Представителям государства полезно оценить современные реалии игорной сферы, ознакомиться с лучшими мировыми практиками регулирования. Сегодня пора понять, что негативное влияние "индустрии азарта" на общество связано именно с деятельностью нелегальных структур", – отметил он.

По словам вице-министра культуры и спорта Ержана Еркинбаева, в Казахстане сейчас стремительно развивается букмекерская сфера и другой игорный бизнес.

"Поэтому сегодня важно обсудить основные аспекты развития сферы букмекерства, азартных игр и тотализаторов в Казахстане, особенности правоприменительной практики, лучший мировой опыт. Это нужно для дальнейшего совершенствования законодательства", – подчеркнул вице-министр.

Также он указал на актуальность и важность соблюдения законодательства в сфере игорного бизнеса, противодействия отмыванию и легализации доходов незаконными бизнес-структурами, правильного налогового режима, а также защиты права и интересов граждан Казахстана.

Участники форума пришли к выводу, что стране необходимо устойчивое и социально безопасное развитие игорной отрасли, что требует принятия норм об ответственной игре, продуманного регулирования для легального бизнеса, а также исключения любых возможных лазеек для незаконных субъектов. Было отмечено, что Казахстану пора начать изучать и внедрять лучшие мировые законодательные кейсы в сфере игорного бизнеса.

В конференции, наряду с представителями бизнеса, госрегуляторов стран СНГ и экспертами, приняли участие руководители Министерства культуры и спорта РК, МВД, Министерства информации и общественного развития, Агентства финансового мониторинга, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Департамента предпринимательства и туризма Акмолинской области, Управления туризма Алматинской области.