Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Правильное регулирование игорного бизнеса: пора изменить отношение к проблеме

Правильное регулирование игорного бизнеса: пора изменить отношение к проблеме Фото: freepik
Как законодательно регулируется игорный бизнес в постсоветских и европейских странах? Какие законы, нормы, регламенты этой сфере оказались наиболее эффективными в мировой практике?

Эти темы обсуждались на прошедшей в Астане международной конференции "Регулирование игорного бизнеса: международный опыт и Казахстан". Подобное мероприятие в нашей стране состоялось впервые.

Форум совместно организовали казахстанский государственный регулятор в сфере игорного бизнеса – Министерство культуры и спорта РК, Саморегулируемая организация игорного бизнеса РК, а также европейская консалтинговая группа 4H Agency.

Эксперты, представители бизнеса, органов власти Казахстана и стран СНГ обсудили особенности современной игорной индустрии, отличия европейских норм и регламентов в этой сфере, принципы "ответственной игры", современные принципы безопасного беттинга и гемблинга, влияние игорной индустрии на экономику и бизнес. Отдельно обсуждалась тема влияния нелегальных (подпольных) онлайн-заведений на игорный бизнес. Также участники форума проанализировали опыт взаимодействия беттинговой и спортивной индустрии в мире.

Было отмечено, что в развитых странах благодаря строгому и продуманному регулированию удалось сделать "индустрию азарта" не только экономически эффективной, но и социально безопасной, то есть не связанной с риском возникновения у массы людей болезненной зависимости от ставок. В ЕС игорный бизнес ежегодно выплачивает в бюджет налоги на сотни миллионов евро. Также во всем мире букмекеры стали крупнейшими спонсорами спортивных команд, клубов и даже национальных сборных. Их спонсорский вклад в развитие профессионального спорта достигает десятков миллиардов евро ежегодно.

По мнению руководителя Саморегулируемой организации букмекеров Казахстана Галымжана Дуамбекова, госорганам сегодня нужен новый подход к игорной индустрии.

"Нелегальные букмекерские конторы и интернет-казино не соблюдают закон, не платят налогов, обманывают клиентов, не отдавая им выигрыши. При этом многие у нас по незнанию путают нелегальные сайты с профессиональным бизнесом. Думаю, в данном плане конференция была полезна как для бизнеса, так и для госструктур. Представителям государства полезно оценить современные реалии игорной сферы, ознакомиться с лучшими мировыми практиками регулирования. Сегодня пора понять, что негативное влияние "индустрии азарта" на общество связано именно с деятельностью нелегальных структур", – отметил он.

По словам вице-министра культуры и спорта Ержана Еркинбаева, в Казахстане сейчас стремительно развивается букмекерская сфера и другой игорный бизнес.

"Поэтому сегодня важно обсудить основные аспекты развития сферы букмекерства, азартных игр и тотализаторов в Казахстане, особенности правоприменительной практики, лучший мировой опыт. Это нужно для дальнейшего совершенствования законодательства", – подчеркнул вице-министр.

Также он указал на актуальность и важность соблюдения законодательства в сфере игорного бизнеса, противодействия отмыванию и легализации доходов незаконными бизнес-структурами, правильного налогового режима, а также защиты права и интересов граждан Казахстана.

Участники форума пришли к выводу, что стране необходимо устойчивое и социально безопасное развитие игорной отрасли, что требует принятия норм об ответственной игре, продуманного регулирования для легального бизнеса, а также исключения любых возможных лазеек для незаконных субъектов. Было отмечено, что Казахстану пора начать изучать и внедрять лучшие мировые законодательные кейсы в сфере игорного бизнеса.

В конференции, наряду с представителями бизнеса, госрегуляторов стран СНГ и экспертами, приняли участие руководители Министерства культуры и спорта РК, МВД, Министерства информации и общественного развития, Агентства финансового мониторинга, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Департамента предпринимательства и туризма Акмолинской области, Управления туризма Алматинской области.

Читайте также

О планах Токаева на 7 и 9 мая рассказали в Акорде

В Семее суд приговорил убийцу отца двоих детей к 15 годам лишения свободы

Пробуждение каменных джунглей: весна пришла в Астану

Динара Халдарова
Евросоюз Астана Европейский Союз МКС РК СНГ Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Ответил Стивену Кингу
Я пожертвовал Украине $100 млн, а ты? – Илон Маск ответил Стивену Кингу
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане в июле 2023 года
В Казахстане с июля 2023 года можно будет переходить на четырехдневную рабочую неделю
Назначены новые заместители председателя АНК
Назначены новые заместители председателя АНК
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления