Что изменится с вступлением в силу закона по вопросам игорного бизнеса

Депутат Мажилиса Парламента РК Руслан Берденов поделился с Zakon.kz мнением о том, какие изменения ждут игорный бизнес, когда новый закон вступит в силу.

По мнению депутата Руслана Берденова, в Казахстане очень много увлекающихся азартными играми и ставками, а официальная статистика не отображает истинные масштабы проблемы.

"Цифры разнятся – от 1 до 4 трлн тенге в год люди тратят на букмекерские конторы и казино. Я думаю, что это, примерно, 15% от общего объема вкладов в казино. Букмекерские конторы (85% от общей суммы вкладов) более доступны, они работают онлайн. Если смотреть по транзакциям банков – во многих популярных казахстанских банках на первом месте стоят букмекерские конторы. У нас играют даже школьники. По информации Министерства просвещения, приблизительно 20% учащихся в школе уже знакомы с азартными играми". Руслан Берденов

Если сравнивать со статистикой прошлых лет, отметил Берденов, в 2017 году официальные цифры игрового оборота составляли 15-16 млрд тенге в год. А вот уже в 2022 году оборот достиг 500 млрд тенге. В 2023 году – он стал больше триллиона тенге. И это только по официальным данным.

"Закон очень важен, хотя некоторые специалисты предполагают, что игроки уйдут "в тень" и нужно будет еще тщательнее контролировать процесс. Многие страны, такие как Южная Корея или Китай, полностью запретили игры. Запрещены игры в Узбекистане, Кыргызстане. Даже в таких городах, как Монако, который славится засильем развлечений, есть запрет на игры для местных жителей. В казино заходят только туристы", – сказал депутат.

Как отмечает мажилисмен, сейчас весь игорный бизнес должен будет интегрироваться с системой госдоходов.

"Теперь мы будем отслеживать обороты от заведений и ресурсов с азартными играми. И для страны это очень важно", – добавил депутат.

По инсайдерской информации, которой поделился спикер, на сегодня активно играют в Казахстане примерно миллион человек.

Новые правила игры

Руслан Берденов подробно остановился на ключевых изменениях, которые ожидаются после вступления в силу закона.

По словам депутата, запрещена визуальная реклама букмекерских контор и тотализаторов. Сейчас агрессивная реклама везде – аэропорт, станции, улицы, отмечает Берденов.

"Мы убрали рекламу на 90-95%. Осталась она только на спортивных каналах и мероприятиях, а также в учреждениях такой направленности. Ограничения коснулись букмекерских контор: их не должно быть возле учебных и религиозных заведений", – отметиь спикер.

"Маленькой победой" назвал депутат борьбу с должниками.

"В реестре должников примерно 3 млн 600 тыс. человек. Люди с долгами, кредитами и займами. Обычно игроманы из этой категории граждан. Когда закон вступит в силу, этой категории людей запретят играть. Запретят и военнослужащим, и госслужащим, это будет грозить увольнением. В акимате в Джамбулской области бухгалтер украл 180 млн тенге и потратил их на ставку. Есть подобные случаи в Кызылординской и Актюбинской областях. Чиновники в игровых заведениях ставят крупные суммы". Руслан Берденов

Депутат Мажилиса отдельно остановился на норме закона о запрете азартных игр для госслужащих.

"Госслужащий в своей работе должен быть честным. Это патриот и показатель для всех казахстанцев. Он несет ответственность не только за себя, но и за свою страну. Но в последнее время мы наблюдаем, что это понятие обесценилось. Занимающие должности в ведомствах не должны играть. Но все чаще и чаще приходят известия о крупных делах с участием госслужащих. Так, 17 сотрудников из Агентства госдоходов систематически "обеляли" суммы через казино". Руслан Берденов

Депутат также надеется, что закон остановит поток трагических и вопиющих случаев среди военнослужащих из-за необходимости в постоянных денежных суммах на азартные игры.

"Я был в военных учреждениях, где есть дедовщина: молодые собирают деньги, старшие проигрывают их. Это и в КНБ, и в МВД, и в погранучилищах. Был случай, когда студент Академии КНБ в прошлом году повесился из-за ставок. Эти люди должны защищать свою страну. А выходит так, что мы спасаем их от игровой зависимости. Я встречался со студентами, примерно из 5-6 тыс. человек, присутствующих на встречах, 30% студентов признались в том, что они играют. Играют даже девушки", – отметил мажилисмен.

8 июля Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам игорного бизнеса. Ожидается, что он поспособствует борьбе с лудоманией.



Согласно новому документу, казахстанцам, не достигшим 21 года, запретят использовать онлайн-казино и участвовать в азартных играх.