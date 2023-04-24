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Курс доллара подешевел на торгах 24 апреля

тенге, доллары, обменники Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 456,34 тенге, опустившись на 1,09 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 65,95 тенге (-0,55) в 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 501,34 тенге, рубля – 5,68 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 453-457 тенге, евро – по 500-505 тенге, российские рубли – по 5,3-5,65 тенге.

24 апреля цены на нефть замедлили снижение. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,26%, до 81,25 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 77,78 доллара. Утром нефть дешевела на 1,3%.

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Курсы валют в обменниках Казахстана на 24 апреля

Ирина Лукичева
Нацбанк РК KASE
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