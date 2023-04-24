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Новые условия предложили кандидатам на трудоустройство в Жанаозене

Новые условия предложили кандидатам на трудоустройство в Жанаозене Фото: пресс-служба акимата Жанаозена
В Жанаозене руководители нефтяных компаний встретились с представителями местных акиматов и обсудили вопросы безработицы, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Алгоритм трудоустройства в нефтяную промышленность действует с 2019 года, в соответствии с ним акиматом города совместно с АО "Озенмунайгаз" и компаниями "Инвест", "Тазасу", "БН", "Озенмунайгаз" были приняты на работу порядка 4 тыс. человек, по узким специализациям трудятся 146 человек.

Новые условия предложили кандидатам на трудоустройство в Жанаозене

Фото: пресс-служба акимата Жанаозена

По словам руководителя Жанаозенского городского центра занятости Улбазар Орынбаевой, в очереди на трудоустройство по-прежнему находятся 9996 человек.

"Среди тех, кто стоит в очереди – 415 человек – это индивидуальные предприниматели, 2603 – те, кто не имеют постоянного места работы, еще 4333 человек трудоустроены, но все равно намерены работать в нефтяной отрасли. Желающим работать мы предлагаем сначала временно поработать на предприятии "Инвест", а затем устроиться на постоянную работу в компании "Озенмунайгаз" по аутсорсингу".Улбазар Орынбаева

На совещании руководители учреждений высказали свои предложения. По словам руководителя компании "Озенмунайгаз" Нурдаулета Игиликулы, компания "Озенмунайгаз" уже обеспечивает работой около 10 тыс. человек.

Новые условия предложили кандидатам на трудоустройство в Жанаозене

Фото: пресс-служба акимата Жанаозена

Трудоустройство большего числа людей негативно скажется на экономическом положении компании. Поэтому заместитель председателя КМГ Даулетжан Хасанов предложил малообеспеченным, безработным лицам в рамках алгоритма трудоустроиться в дочерние и подрядные организации компании "Озенмунайгаз".

"Мы провели совещание, чтобы найти решение ситуации. Сегодня практически каждый житель региона хочет устроиться на работу в "Озенмунайгаз". Существуют другие компании "КазМунайГаза", обслуживающих "Озенмунайгаз".Даулетжан Хасанов
Новые условия предложили кандидатам на трудоустройство в Жанаозене

Фото: пресс-служба акимата Жанаозена

Кроме того, как отметил замглавы КМГ, есть более десятка крупных компаний.

"То есть, мы будем работать над улучшением алгоритма, который существует с 2019 года. Вместо этого мы увеличиваем количество компаний, в которых можно получить работу. В результате, будет увеличено количество вакансий. Таким образом, проблема безработицы будет со временем решаться. На совещании 90% частных компаний сообщили, что поддерживают такую политику".Даулетжан Хасанов
Новые условия предложили кандидатам на трудоустройство в Жанаозене

Фото: пресс-служба акимата Жанаозена

Стоит отметить, что в целях скорейшего решения данного вопроса, по специальному поручению акима города, будет создана рабочая группа, состоящая из депутатов, членов Общественного совета, представителей компании и профсоюзов.

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