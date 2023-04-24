Новые условия предложили кандидатам на трудоустройство в Жанаозене

В Жанаозене руководители нефтяных компаний встретились с представителями местных акиматов и обсудили вопросы безработицы, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Алгоритм трудоустройства в нефтяную промышленность действует с 2019 года, в соответствии с ним акиматом города совместно с АО "Озенмунайгаз" и компаниями "Инвест", "Тазасу", "БН", "Озенмунайгаз" были приняты на работу порядка 4 тыс. человек, по узким специализациям трудятся 146 человек.

Фото: пресс-служба акимата Жанаозена

По словам руководителя Жанаозенского городского центра занятости Улбазар Орынбаевой, в очереди на трудоустройство по-прежнему находятся 9996 человек.

"Среди тех, кто стоит в очереди – 415 человек – это индивидуальные предприниматели, 2603 – те, кто не имеют постоянного места работы, еще 4333 человек трудоустроены, но все равно намерены работать в нефтяной отрасли. Желающим работать мы предлагаем сначала временно поработать на предприятии "Инвест", а затем устроиться на постоянную работу в компании "Озенмунайгаз" по аутсорсингу". Улбазар Орынбаева

На совещании руководители учреждений высказали свои предложения. По словам руководителя компании "Озенмунайгаз" Нурдаулета Игиликулы, компания "Озенмунайгаз" уже обеспечивает работой около 10 тыс. человек.

Фото: пресс-служба акимата Жанаозена

Трудоустройство большего числа людей негативно скажется на экономическом положении компании. Поэтому заместитель председателя КМГ Даулетжан Хасанов предложил малообеспеченным, безработным лицам в рамках алгоритма трудоустроиться в дочерние и подрядные организации компании "Озенмунайгаз".

"Мы провели совещание, чтобы найти решение ситуации. Сегодня практически каждый житель региона хочет устроиться на работу в "Озенмунайгаз". Существуют другие компании "КазМунайГаза", обслуживающих "Озенмунайгаз". Даулетжан Хасанов

Фото: пресс-служба акимата Жанаозена

Кроме того, как отметил замглавы КМГ, есть более десятка крупных компаний.

"То есть, мы будем работать над улучшением алгоритма, который существует с 2019 года. Вместо этого мы увеличиваем количество компаний, в которых можно получить работу. В результате, будет увеличено количество вакансий. Таким образом, проблема безработицы будет со временем решаться. На совещании 90% частных компаний сообщили, что поддерживают такую политику". Даулетжан Хасанов

Фото: пресс-служба акимата Жанаозена

Стоит отметить, что в целях скорейшего решения данного вопроса, по специальному поручению акима города, будет создана рабочая группа, состоящая из депутатов, членов Общественного совета, представителей компании и профсоюзов.