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МИД РК прокомментировал заявления китайского посла, усомнившегося в суверенитете постсоветских стран

МИД РК прокомментировал заявления китайского посла, усомнившегося в суверенитете постсоветских стран Фото: Facebook/Ambassade de Chine en France
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 24 апреля прокомментировал слова посла Китая во Франции Лю Шайе о том, что якобы у постсоветских стран нет места в международном праве, сообщает Zakon.kz.

Айбек Смадяиров дал понять, что Казахстан не будет направлять ноту в МИД КНР и ограничивать въезд Лю Шайе в нашу страну. Он перечислил факты, которые говорят об официальном признании Китаем суверенитета Казахстана. К примеру, 2 марта 1992 года Казахстан стал членом ООН.

"Решение о приеме в организацию принимается Генассамблеей на основании рекомендации Совета безопасности, постоянным членом которой является в том числе КНР. Вместе с тем, как известно, после провозглашения независимости РК 16 декабря 1991 года Китай одним из первых признал суверенитет, независимость и территориальную целостность нашей страны. Вскоре после этого 3 января 1992 года наши страны официально объявили об установлении дипломатических отношений. В международном праве установление дипломатических отношений означает признание государства в качестве субъекта международного права".Айбек Смадияров

23 декабря 2022 года между РК и КНР подписан основополагающий договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

"В соответствии с этим документом стороны уважают суверенитет и территориальную целостность. Я перечислил все моменты, которые говорят о серьезном взаимоотношении между Казахстаном и Китаем. Свою полную реакцию МИД Китая уже обозначил свою позицию, объясняя действия своего посла. Он работает в Париже. Давайте не будем переворачивать слова и выводить на совершенно другую тему".Айбек Смадияров

Посол Китая во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI заявил, что Крым изначально принадлежал России и оказался в составе Украинской ССР лишь в 1954 году по воле Никиты Хрущева. Он добавил, что страны постсоветского пространства не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку отсутствует необходимое соглашение, конкретизирующее их статус суверенных стран. После слов китайского посла во Франции о суверенитете бывших советских республик власти Латвии и Эстонии вызвали послов Китая для объяснений.

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