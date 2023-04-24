Эксперты финрынка поставили под сомнение планы Кабмина по снижению инфляции

Согласно недавним прогнозам правительства РК, инфляция в текущем году может снизиться в два раза. В комментариях Zakon.kz эксперты финрынка заметили, что высокий темп инфляции сохраняется и к концу года может достичь уровня 13-15%.

Инфляция "съедает" значительную часть доходов казахстанцев

Напомним, на состоявшемся на минувшей неделе совещании правительства по вопросам социально-экономического развития страны, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рост инфляции не только несет экономические, политические и социальные риски, поскольку обесценивает реальные доходы казахстанцев.

В свою очередь глава Кабмина заявил, что в текущем году стоит задача снизить инфляцию в 2 раза.

"По итогам марта годовая инфляция в республике замедлилась до 18,1%. За последние четыре недели повышение цен на социально значимые продукты питания не зафиксировано. В текущем году перед нами стоит задача снизить инфляцию в два раза", – сообщил Алихан Смаилов, премьер-министр.

Замедление инфляции – не заслуга правительства

Однако, по мнению экспертов, в замедлении темпов инфляции нет заслуги правительства или Нацбанка.

"Инфляция уменьшается во всем мире, рубль сильно ослаб, а значит, импорт гораздо дешевле идет из России. Ну, и высокая база прошлого года. Ведь инфляция началась где-то с марта прошлого года и продолжалась практически весь год, поэтому все эти факторы влияют на снижение инфляции в этом году. Не за счет принятых мер правительства", – отметил экономист Мурат Темирханов.

По словам экономиста Марата Абдурахманова, подтвердить или опровергнуть утверждение главы Кабмина не представляется возможным в силу отсутствия статданных.

"Замедление темпов инфляции по методике национального Бюро статистики возможно и зафиксировано, но нужно различать уровень восприятия инфляции по стратам общества. Об этом на совещании не было сказано. Сейчас данные по текущей инфляции на сайте Бюро статистики по состоянию на конец марта 2023 года отсутствуют, поэтому невозможно перепроверить заявление премьер-министра", – отметил Марат Абдурахманов.

По мнению, экономиста Армана Бейсембаева, можно долго спорить, насколько существенным был вклад правительство в снижение инфляции. Говоря об этом экономическом явлении, эксперт указывает на то, что замедляется только ее темп, а значит, цены продолжают расти.

"Судя по всему в этом году, что, кстати, подтверждают многие эксперты, в том числе и специалисты нацбанка, цены будут расти не так быстро, как в прошлом году. Потому что большая часть роста пришлась на прошлый год", – отметил Арман Бейсембаев.

Как объясняет экономист, при анализе причин инфляционного роста необходимо учитывать, что прошедший год был богат на "черных лебедей":

Январские события в Казахстане, ситуация в Украине с последующими санкциями в отношении России и как следствие, разрыв логистических цепочек РФ с ЕС, энергетический кризис в Европе, США и Юго-восточной Азии, сокращение ОПЕК добычи нефти, выход из локдауна, а затем резкий скачок деловой активности.

В итоге, как подчеркивает Бейсембаев, мы получили скачок спроса. В экономике это называется "шоком спроса", и он столкнулся с шоком предложения. То есть, спрос оказался выше, чем текущее предложение. Базовая природа инфляции кроется именно в этом – два шока наложились друг на друга.

По мнению экономиста Максата Халыка, замедление инфляции до 18,1% – это незначительный результат.

"По моим расчетам, да, инфляция по итогам марта замедлилась. Однако, она все еще очень высокая. Так что, 18,1% – это не ахти какое достижение", – утверждает Максат Халык.

Снижение инфляции в 2 раза – это нереальная задача

По словам Марата Абдурахманова, положительное решение задачи – снизить уровень инфляции в два раза, весьма сомнительно.

"Мы видим рост стоимости ГСМ, которые всегда влияют на ценообразование всех товаров и услуг. Существующие способы борьбы с инфляцией не дают результатов, поэтому рассчитывать на иной результат при тех же методах не приходится. Поэтому я скептически отношусь к этому утверждению", – отметил Марат Абдурахманов.

Эксперт считает, что с учетом текущего роста цен на ГСМ и предполагаемого повышения тарифа на электроэнергию, инфляция на конец года будет не менее 30%.

Мурат Темирханов согласился с выводами коллеги. По его словам, повышение цен на автомобильное топливо, газ и электроэнергию не дадут инфляции пойти на спад.

"Я думаю, что не снизят в два раза, а если даже снизят, то вряд ли в два раза. Тому есть две причины. До сих пор цены на топливо, газ, электричество и воду субсидировались государством. Кроме того, все тепловые электрические станции в стране сильно изношены, а для их ремонта потребуются значительные средства, поэтому обязательно вырастут тарифы на тепло-электроэнергию", – отметил Мурат Темирханов.

Иначе, по его словам, аварии подобно той, что произошла зимой в Экибастузе, будут продолжаться. Вторую причину перманентного роста инфляции экономист связывает с постоянно увеличивающимся объемом госрасходов.

"В марте сенат утвердил поправки в бюджет, а там расходы правительства были увеличены, насколько я помню, на 1,8 трлн тенге, на 800 млрд тенге вырос трансферт с Нацфонда. Это сразу подстегнет инфляцию", – считает Мурат Темирханов.

По его мнению, до конца года инфляция будет в районе 13-15%.

Экономист Максат Халык тоже не видит объективных предпосылок для снижения уровня инфляции.

"Высокий темп инфляции все еще сохраняется. Если бы она сейчас была меньше 10%, тогда другое дело. Но пока показатели измеряются двузначными цифрами. Поэтому я не верю, что инфляция в результате усилий правительства и нацбанка может снизиться в два раза", – отметил Максат Халык.

Согласно прогнозу эксперта, в текущем году уровень инфляции сложится в пределах 12-15%. При этом, он добавил, что многое будет зависеть от внешних факторов: обесценивание рубля, рост деловой активности в Китае, начинающуюся рецессию экономики стран ЕС и США.

К внутренним факторам, способствующим увеличению денежной массы и росту инфляции, Максат Халык причисляет, прежде всего, растущий объем госрасходов, которые до конца года могут еще увеличиться.

"В этом плане, заявления правительства о том, что повышение цен на ГСМ и рост тарифа на электроэнергию не отразятся на стоимости продовольственных товаров, вызывают смех. Это противоречит логике и нашему опыту", – говорит Максат Халык.

Аппроксимация и не более

В свою очередь Арман Бейсембаев отмечает, что если замедление темпов инфляции продолжится, то воможно и целевые показатели будут исполнены. И правительству для этого даже не надо ничего делать.

"По прогнозу Нацбанка, по итогам года инфляция составит от 12% до 15%. Я склонен считать, что инфляция будет стремиться к верхнему коридору. Бесспорно, это все еще много. Ведь не зря Нацбанк выбрал таргет в районе 4,6%, потому что это оптимальный уровень инфляции, которая позволяет развиваться экономике". Арман Бейсембаев

По словам эксперта, заявления правительства о снижении уровня инфляции до конца текущего года в два раза – это всего лишь аппроксимация, иначе говоря, методы вычисления инфляции, которые строятся на упрощение данных.

"В 2022 году инфляция была очень высокой, в этом году за счет прошлогодней базы при прочих равных условиях она в любом случае будет меньше, если конечно не произойдет каких-либо катастрофических событий", – напомнил Арман Бейсембаев.

Особенности инфляции в Казахстане

По словам экономиста Мурата Темирханова, есть три ключевых фактора, поддерживающих высокий уровень инфляции в Казахстане.

Вторая проблема, по его мнению, кроется в отсутствии контрциклической фискальной политики, которая позволяет стабилизировать инфляцию и курс тенге, несмотря на скачки цен на нефть.

"Однако, мы до сих пор говорим, но не делаем этого. Хуже того, власти проводят проциклическую фискальную политику, что только усиливает инфляцию", – говорит Мурат Темирханов.

Третий фактор, по мнению экономиста, заключается в отсутствии нормально развитой рыночной экономики.

"У нас административно-командная система, которая задавила конкуренцию и нормальные рыночные отношения. Государство постоянно вмешивается в ценообразование, к тому же в его руках находится большой монопольный бизнес", – говорит Мурат Темирханов.

В качестве примера эксперт указывает на давнюю необходимость модернизации отечественных теплоэлектростанций, следовательно, внедрения рыночных тарифов, которые государство уже много лет обещало сделать, но не делало, боясь протестов населения.

Марат Абдурахманов, в свою очередь, указывает на ряд факторов влияющих на инфляцию: финансовые, издержки на товары, производительность и эффективность и пр.

"При отрицательном воздействии финансовых факторов, как например, высокой стоимости кредита или увеличения количества денег, возникает монетарная инфляция. Недостаточность собственного производства и рост цен на издержки производства рождают инфляцию издержек, а падение производительности и эффективности – структурную инфляцию", – говорит Марат Абдурахманов.

Он отмечает, что в Казахстане имеет место инфляция смешанного типа с преобладанием инфляции монетарного типа.

Арман Бейсембаев в свою очередь говорит об импортируемой инфляции. Экономист отмечает, что структура инфляции в Казахстане на 50% состоит из импортных составляющих и на 50% – это несбалансированная фискальная политика.

"Несбалансированная фискальная политика означает, что государство безрассудно и безграмотно тратит бюджет. В нашей экономике слишком много дешевых денег: всевозможные субсидии, госпрограммы. При этом, 50% бюджета – это расходы на социальную сферу". Арман Бейсембаев

Экономист обращает внимание на тот факт, что банковская система Казахстана в основном ориентирована на кредитование потребителя, который, в свою очередь, в основном покупает импортные товары. Помимо этого сложности получения кредитов для бизнеса, который создавал бы добавочную стоимость, что-то производил.

"Структура нашей экономика предполагает, что проще завезти импорт, не работая на внутреннее производство. Возьмем, к примеру, программу автокредитования под 4%, если я не ошибаюсь, при базовой ставке Нацбанка в 16,5%. Так вот, при разнице 12,5% дешевые деньги попадают в экономику и разгоняют инфляцию. Если говорить о льготной ипотеке, а у нас по сути нет другой – это значит, что ежегодно в среднем 1-1,5 трлн тенге вкачиваются в экономику", – говорит Арман Бейсембаев.

Максат Халык также отмечает, что факторов, влияющих на инфляции в Казахстане действительно немало.

"Если взять, к примеру, сельскохозяйственную отрасль, то это удорожание и дефицит ГСМ, проблемы обновления семенного фонда, организации весенне-полевых работ, нехватки складов и прочей инфраструктуры, изношенности машинно-тракторного парка, многочисленные посредники, ценовой заговор", – перечислил Максат Халык.

В заключение отметим, что говоря о факторах, влияющих на инфляцию, эксперты финансового рынка сошлись во мнении, что пока государство вместо решения существующих проблем, борется лишь с последствиями.