Можно ли остановить инфляцию – эксперты

Согласно статданным, уровень инфляции в стране постепенно снижается, но все еще не достиг своего минимального порога. Вместе с тем, цены на продукты питания и услуги остаются высокими. Можно ли остановить инфляцию, выяснял Zakon.kz

Немного статистики

По данным Бюро нацстатистики, цены на продовольственные товары за год выросли на 12,4% (для сравнения в июле 2023 г. – 13,5%), на непродовольственные товары – на 13,5% (в июле 2023 г.– 15%), на платные услуги – на 13,9% (в июле 2023 г.– 13,6%). При этом в августе 2023 г. годовая инфляция в стране замедлилась, составив 13,1% (в июле – 14,0%).

Больше всего свой вклад в годовой уровень инфляции внесли:

продукты питания и безалкогольные напитки, подорожавшие на 5 процентных пункта,

жилищные услуги, подорожавшие на 2 процентных пункта,

одежда и обувь, поднявшиеся в цене на 1,3 процентных пункта.

В разрезе регионов годовая инфляция замедлилась в 20 регионах. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в восьми регионах. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Акмолинской области (14,1%), Астане и Северо-Казахстанской области (по 13,9%).

Однако, в июле Казахстан стал лидером по уровню инфляции среди постсоветских государств. Такие данные привели эксперты Telegram-канала "Геостатистика". На пьедестале антирейтинга оказался Казахстан с инфляцией в 14%, опередив почти на 2% Азербайджан и Украину.

Можно ли остановить рост инфляции?

Экономист Марат Абдурахманов объясняет высокую инфляцию в Казахстане тем, что денежная масса в стране растет быстрее роста экономики. При таком раскладе, по мнению эксперта, избыточное денежное предложение выливается, при прочих равных, в рост цен. Такая тенденция негативно влияет именно на жизнь казахстанцев, считает эксперт. Ведь при высокой инфляции, как показывает практика, богатые становится богаче, а бедные беднеют. Однако, по словам эксперта можно остановить рост инфляции.

"В отличие от сезонного изменения цен, инфляция в свою очередь устойчива и длительна. Затормозить такой процесс можно. Для этого нужно приложить усилия". Марат Абдурахманов

Экономист считает, что при нынешней ситуации властям нужно взять стратегический курс на укрепление экономики государства, что собственно и было объявлено президентом Токаевым в сентябрьском Послании народу Казахстана. В свою очередь экономист поясняет:

"Чтобы остановить рост инфляции, нужно в первую очередь вести расчетные ставки кредитования в Казахстане. Во-вторых, конечно же, расчетные ставки налогообложения по международным стандартам. Стандарты должны быть разработаны для всего мира по монетарным стандартам: это банк международных расчетов, по налогам также существует методика международного банка". Марат Абдурахманов

К слову, согласно монетаристкой теории, инфляция в стране возникает из-за образования излишек денежной массы. Количество средств должно увеличиваться в той же мере, что и рост выпуска товаров. В противном случае возникнет избыточный спрос и рост инфляции продолжится, объясняют экономисты.

Финансист Расул Рысмамбетов рост инфляции связывает в первую очередь с войной в Украине, а также пандемией. Эксперт напомнил, что в 2021 году больше 50% продовольственных товаров наша страна закупала у России. Чтобы остановить бум высоких цен, по мнению финансиста, Казахстану нужно производить по максимуму товары, которые они импортируют из других стран.

"Самая высокая инфляция у нас по продуктам питания, затем по импорту, когда тенге ослабляется, все что импортное мы покупаем за иностранную валюту. Также мы должны обеспечить себя едой и жильем. Из-за того, что у нас высокий рост цен, у нас увеличивается номинальный доход. То есть мы получаем больше денег, однако реальный доход у нас в этом году снизился. Мы видим это, потому что за те же деньги, что год назад, можем купить меньше вещей". Расул Рысмамбетов

Чтобы остановить инфляцию, по мнению финансового аналитика, государству необходимо предпринять жесткую денежную политику.