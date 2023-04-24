Экс-начальника линейного отдела полиции аэропорта Алматы осудили на шесть лет

В Турксибском районном суде огласили приговор бывшему начальнику линейного отдела полиции аэропорта Алматы Талгату Талипову, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда Талгат Талипов признан виновным в превышении власти и должностных полномочий во время январских событий.

Суд назначил Талгату Талипову 6 лет лишения свободы с содержанием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с лишением права занимать определенные должности на госслужбе сроком на 5 лет.

Также его лишили звания подполковника полиции.

Помимо этого, суд принял решение взыскать сумму процессуальных издержек с Талипова в размере 61260 тенге (20 МРП) и расходов на проведение экспертизы в сумме 841 тенге.

В последнем слове Талипов свою вину не признал, заявив, что он действовал в интересах полиции, пассажиров и сотрудников аэропорта. Он сообщил, что все поставленные перед ним задачи он выполнил: защитил оружие и секретные документы, обойдясь при этом без жертв.

Согласно материалам дела, 5 января 2022 года после захвата здания акимата, а так же в ходе вооруженной осады здания резиденции президента злоумышленники приступили к захвату здания Департамента полиции Алматы, чтобы завладеть оружием и боеприпасами. Часть вооруженных людей направились в аэропорт.

При этом Талипов получил приказ обороняться с разрешением в крайнем случае применять огнестрельное оружие в отношении нападающих.

Однако, как отметили во время судебных процессов, несмотря на спецплан "Камал", обвиняемый дал приказ личному составу линейного отделения полиции переодеться в гражданскую одежду, оставить в здании линейного управления полиции полученное им ранее табельное оружие, покинуть административное здание и выдвинуться в сторону аэропорта. В результате здание ЛОП осталось без охраны и обороны.

Согласно обвинительному акту, этим и воспользовались участники массовых беспорядков. Вечером 5 января, взломав решетки, участники беспорядков проникли в здание, разбили 8 видеокамер, совершили кражу трех уголовных дел в электронном виде, а именно:

четыре противоударных шлема общей стоимостью 211 528 тенге;

каску пулестойкую стоимостью 78 648 тенге;

шесть бронежилетов стоимостью 1 645 330 тенге;

программу гарантированного удаления информации "Fresh disk" стоимостью 8 000 тенге;

восемь флеш-карт "Казтокен" на общую сумму 44 800 тенге.

Сумма причиненного ЛОП материального ущерба составила более 2 млн 168 тыс. тенге.

5 января Талипов прибыл в 20:00 к центральному входу терминала аэропорта и дал приказ личному составу не применять огнестрельное оружие и физическую силу в отношении участников массовых беспорядков.

В подчинении Талипова тогда находилось 45 сотрудников. В арсенале имелось 69 единиц боевого оружия, резиновых пуль, а также светошумовые и слезоточивые гранаты.

Как отмечается в обвинительном акте, участники массовых беспорядков через центральный вход беспрепятственно проникли в здание аэропорта. При себе у них было оружие, дубинки и полицейское обмундирование. Испуганные пассажиры в спешке стали покидать здание воздушной гавани Алматы.

Согласно материалам уголовного дела, действия Талипова причинили материальный ущерб предпринимателям, имеющим торговые точки на территории аэропорта, на общую сумму более 414 млн тенге. Этот ущерб позднее возместили из государственных средств.

Известно, что с 5 по 12 января 2022 года была парализована деятельность авиакомпаний Air Astana, FlyArystan и Qazaq Air. Всего в те дни отменили 462 внутренних и международных авиарейсов.

В итоге, перевозчикам был причинен ущерб в особо крупном размере: АО "Международный Аэропорт Алматы" – 313 850 654 тенге, АО "Air Astana" – 6 179 226 879 тенге (имущественный ущерб – 5 617 251 тенге, неполученный доход от отменных - рейсов – 6 173 609 628 тенге), АО QAZAQ AIR – 260 000 000 тенге.

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В начале января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. 2 января митинги прошли в Жанаозене, а затем их поддержали в Актау, Атырау и других городах страны. Довольно быстро мирные митинги превратились в массовые погромы. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение по всей республике, в стране заблокировали доступ к интернету.

Особенно от них пострадал Алматы. 5 января толпы вооруженных бандитов разгромили центр города, сожгли здание акимата и расположенную рядом президентскую резиденцию. Начались столкновения с протестующими. Атаке подверглись здания полиции, КНБ, другие военные и стратегические объекты, а также здание аэропорта.

Были разграблены супермаркеты, бутики, рестораны, оружейные магазины, ювелирные магазины и кафе. Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о помощи. В Казахстан направили миротворческий контингент. 7 января Токаев объявил о восстановлении порядка.

От погромов пострадали также Шымкент, Тараз, Кызылорда, Семей, Талдыкорган и Усть-Каменогорск.