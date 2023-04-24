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Ян Непомнящий и Дин Лижэнь 11-ю партию матча за шахматную корону завершили вничью

11-ю партию матча за шахматную корону завершили вничью Фото: kazchess.kz
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с представителем Китая Дин Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

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Партия закончилась на 39-м ходу. Таким образом, соперники в четвертый раз подряд сыграли вничью — и счет в матче стал 6:5 в пользу Непомнящего.

Следующая партия состоится 26 апреля, россиянин будет играть черными фигурами.

Всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведен тай-брейк из четырех партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую "партию смерти".

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