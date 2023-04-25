В Шымкенте родился малыш-богатырь

Новорожденный весом 6 килограмм и 50 грамм родился в перинатальном центре Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Значимое событие произошло в перинатальном центре мегаполиса еще в начале февраля. Врачи рассказали о необычном случае 24 апреля, передает Otyrar. Рост малыша при рождении составлял 63 см.





"В нашем перинатальном центре ежедневно появляются на свет больше 30 детей. 3 февраля этого года к нам поступила роженица на 39 неделе беременности. Во время осмотра мы выявили, что у нее очень большой плод. Тогда мы собрали консилиум и решили, что роженице нужно рожать путем кесарева сечения. Операция прошла успешно. Потом мать и ребенок 5 дней находились у нас под присмотром и после выписались". Данияр Жаркынов, акушер-гинеколог

Медики отмечают, что для новоявленной мамы родившийся богатырь – второй ребенок. Разница между детьми составляет 16 лет.