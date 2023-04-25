Резкий рост заражения коронавирусом зафиксирован в Казахстане

В Министерстве здравоохранения зарегистрировали резкий скачок роста заражения коронавирусом в регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На утро 25 апреля количество зафиксированных заражений составило 71 случай. Сутками ранее показатель был на уровне 25 случаев заражения.

Лечение от КВИ продолжают получать 1260 человек, из них в стационарах находятся 144 пациента, амбулаторно – 1116.

Из числа заболевших находятся: