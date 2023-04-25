Со 2 мая в Алматы начнется запись детей в бесплатные секции и кружки

С 26 апреля в Алматы стартует прием заявок от поставщиков для размещения государственного творческого и спортивного заказов, сообщает Zakon.kz.

На сегодня завершена работа по переходу на новую информационную систему www.damubala.kz, предлагающую пользователям дополнительные возможности и удобства.



С 3 марта акимат Алматы передал полномочия для реализации государственного творческого заказа и государственного спортивного заказа районным акиматам. Передача координации госзаказов районам позволит избежать многих недочетов в процессе реализации программы. Например, были случаи приписок и некорректного отображения бесплатных секций и кружков.





"С 9:00 26 апреля операторы запустят регистрацию заявок от предпринимателей на работу поставщиков в программе – как для тех, кто уже работал в ней ранее, так и новых желающих", – говорится в сообщении.

С 18:00 2 мая родители смогут начать записывать детей для посещения кружков и секций на портале.

В соответствии с пунктом 12 Правил размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования рассмотрение заявок и распределение ваучеров завершится при полном распределении объема средств для государственного заказа, предусмотренных в бюджете оператора на соответствующий год.

Для родителей и поставщиков города Алматы работает служба поддержки разработчика платформы:

для родителей,

для поставщиков.

Дополнительные контакты для справок:

Управление спорта города Алматы: 2924167;

Управление культуры города Алматы: 2720317;

Аппарат акима Алатауского района города Алматы: 2998649;

Аппарат акима Алмалинского района города Алматы: 2725698;

Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы: 3032558;

Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы: 2755068;

Аппарат акима Жетысуского района города Алматы: 3842760;

Аппарат акима Медеуского района города Алматы: 2916494;

Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы: 3074553;

Аппарат акима Турксибского района города Алматы: 2231115;

Разработчик платформы DamuBala: +77750075920.

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, что по программе ArtSport в 2022 году из выделенных 20 млрд тенге 2,5 млрд тенге украли. Поэтому будет введен специальный QR-код, который будет фиксировать посещение ребенка.

В конце декабря были внесены изменения в условия программы АrtSport. Количество ваучеров сокращено до одного (раньше можно было записать до двух детей). Также усилены санитарные требования, изменен нижний возрастной порог (например, если раньше вольная борьба начиналась с пяти лет, то теперь с 10-ти).

Ранее в Генеральной прокуратуре установили хищение бюджетных денег на 1,1 млрд тенге. Коррупционеры разработали схему по оформлению в кружки и секции около 6 тыс. детей, которые в реальности никуда не ходили. Так же и с реальным предоставлением услуг оказались огромные проблемы.