В Алматы открыли запись в бесплатные кружки и спортивные секции для детей
Фото: pexels
В Алматы стартовал прием заявлений на участие детей в бесплатных творческих кружках и спортивных секциях в рамках госзаказа. Запись открывается поэтапно в разных районах города, начиная с 30 сентября, сообщается на сайте damubala.kz.
Для снижения нагрузки на систему запись будет открываться по районам города Алматы по следующему графику:
- 30 сентября 2025 г., 11:00 – Ауэзовский район;
- 30 сентября 2025 г., 18:00 – Медеуский район;
- 1 октября 2025 г., 11:00 – Жетысуский район;
- 1 октября 2025 г., 15:00 – Алатауский район;
- 2 октября 2025 г., 15:00 – Турксибский район.
Количество мест ограничено и определяется исключительно в пределах выделенного бюджета.
"Просим родителей внимательно ознакомиться с правилами записи и пользоваться системой самостоятельно. Категорически запрещается передавать свою электронную цифровую подпись (ЭЦП) и доступ к личному кабинету третьим лицам. За нарушение данного правила предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", – говорится в сообщении.
Для обеспечения прозрачности и законности процедуры совместно с Департаментом полиции принимаются меры по предотвращению нарушений и злоупотреблений. По остальным районам города информация о сроках и порядке записи в очередь будет сообщена дополнительно.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript