В Алматы открыли запись в бесплатные кружки и спортивные секции для детей

В Алматы стартовал прием заявлений на участие детей в бесплатных творческих кружках и спортивных секциях в рамках госзаказа. Запись открывается поэтапно в разных районах города, начиная с 30 сентября, сообщается на сайте damubala.kz.

Для снижения нагрузки на систему запись будет открываться по районам города Алматы по следующему графику: 30 сентября 2025 г., 11:00 – Ауэзовский район;

30 сентября 2025 г., 18:00 – Медеуский район;

1 октября 2025 г., 11:00 – Жетысуский район;

1 октября 2025 г., 15:00 – Алатауский район;

2 октября 2025 г., 15:00 – Турксибский район. Количество мест ограничено и определяется исключительно в пределах выделенного бюджета. "Просим родителей внимательно ознакомиться с правилами записи и пользоваться системой самостоятельно. Категорически запрещается передавать свою электронную цифровую подпись (ЭЦП) и доступ к личному кабинету третьим лицам. За нарушение данного правила предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", – говорится в сообщении. Для обеспечения прозрачности и законности процедуры совместно с Департаментом полиции принимаются меры по предотвращению нарушений и злоупотреблений. По остальным районам города информация о сроках и порядке записи в очередь будет сообщена дополнительно.



