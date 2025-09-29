#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Общество

В Алматы открыли запись в бесплатные кружки и спортивные секции для детей

Дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 20:07 Фото: pexels
В Алматы стартовал прием заявлений на участие детей в бесплатных творческих кружках и спортивных секциях в рамках госзаказа. Запись открывается поэтапно в разных районах города, начиная с 30 сентября, сообщается на сайте damubala.kz.

Для снижения нагрузки на систему запись будет открываться по районам города Алматы по следующему графику:

  • 30 сентября 2025 г., 11:00 – Ауэзовский район;
  • 30 сентября 2025 г., 18:00 – Медеуский район;
  • 1 октября 2025 г., 11:00 – Жетысуский район;
  • 1 октября 2025 г., 15:00 – Алатауский район;
  • 2 октября 2025 г., 15:00 – Турксибский район.

Количество мест ограничено и определяется исключительно в пределах выделенного бюджета.

"Просим родителей внимательно ознакомиться с правилами записи и пользоваться системой самостоятельно. Категорически запрещается передавать свою электронную цифровую подпись (ЭЦП) и доступ к личному кабинету третьим лицам. За нарушение данного правила предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Для обеспечения прозрачности и законности процедуры совместно с Департаментом полиции принимаются меры по предотвращению нарушений и злоупотреблений. По остальным районам города информация о сроках и порядке записи в очередь будет сообщена дополнительно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Дожди и похолодание: погода в Алматы на последние дни сентября
16:37, 26 сентября 2025
Дожди и похолодание: погода в Алматы на последние дни сентября
Backstreet Boys в Алматы: названы ключевые запреты и ограничения для зрителей
17:21, 16 сентября 2025
Backstreet Boys в Алматы: названы ключевые запреты и ограничения для зрителей
В Алматы стартует чемпионат мира по шахматам среди детей до 8, 10, 12 лет
15:08, 15 сентября 2025
В Алматы стартует чемпионат мира по шахматам среди детей до 8, 10, 12 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: