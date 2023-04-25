Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В некоторых регионах выросли цены на автомобильный газ

в некоторых регионах Казахстана выросли цены на автогаз Фото: gov.kz
В Казахстане вступили в силу поправки в приказ председателя АЗРК о повышении тарифов в ряде регионов на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях, сообщает Zakon.kz.

В частности, цена выросли в следующих регионах:

  • в Алматы – с 65 до 75 тенге за литр;
  • в Алматинской области – с 70 (75 - в удаленных районах) до 75 (80) тенге;
  • в Восточно-Казахстанской области – с 60 (65) тенге до 70 (75) тенге с учетом удаленных районов;
  • в Северо-Казахстанской области – с 70 (75) тенге до 75 (80) тенге за литр;
  • в области Абай – с 60 (65) тенге до 65 (75) тенге.

В остальных регионах цены на автогаз остались прежними.

Ранее пояснялось, что цены на автогаз повышаются с учетом обращений Казахстанской топливной ассоциации и субъектов рынка о необходимости повышения предельных цен при реализации СНГ в ряде областей в связи с возросшими расходами на транспортные услуги (транспортно-экспедиторские услуги, услуги по подаче и уборке вагонов), увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций, тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам "КТЖ-Грузовые перевозки" при сохранении установленных цен на СНГ на прежнем уровне, возникают риски ограничения реализации СНГ и его дефицита.

Читайте также

Мусин: Инвестиции в сферу связи снизились на 28%

Какие размеры пособий получают многодетные семьи в 2023 году

Со 2 мая в Алматы начнется запись детей в бесплатные секции и кружки

Лариса Черненко
АЗРК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кариму Масимову вынесли приговор
Кариму Масимову вынесли приговор
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Переход на четырехдневную рабочую неделю разъяснили в Минтруда
Переход на четырехдневную рабочую неделю разъяснили в Минтруда
нелегалы, пересечение границы, Кудебаев
Непроторенной дорожкой: как Серик Кудебаев мог сбежать от суда и что ждет беглого генерала
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления