В некоторых регионах выросли цены на автомобильный газ
В частности, цена выросли в следующих регионах:
- в Алматы – с 65 до 75 тенге за литр;
- в Алматинской области – с 70 (75 - в удаленных районах) до 75 (80) тенге;
- в Восточно-Казахстанской области – с 60 (65) тенге до 70 (75) тенге с учетом удаленных районов;
- в Северо-Казахстанской области – с 70 (75) тенге до 75 (80) тенге за литр;
- в области Абай – с 60 (65) тенге до 65 (75) тенге.
В остальных регионах цены на автогаз остались прежними.
Ранее пояснялось, что цены на автогаз повышаются с учетом обращений Казахстанской топливной ассоциации и субъектов рынка о необходимости повышения предельных цен при реализации СНГ в ряде областей в связи с возросшими расходами на транспортные услуги (транспортно-экспедиторские услуги, услуги по подаче и уборке вагонов), увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций, тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам "КТЖ-Грузовые перевозки" при сохранении установленных цен на СНГ на прежнем уровне, возникают риски ограничения реализации СНГ и его дефицита.