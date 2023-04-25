В каких случаях в Казахстане прекращают или ограничивают движение по дорогам
Так, временные ограничения или запрещения дорожного движения на дорогах или отдельных участках дорог вводятся в случаях:
- угрозы безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью физических лиц;
- угрозы сохранности дорог;
- ДТП;
- загрязнения атмосферного воздуха выше нормативов предельно допустимых концентраций химических и иных веществ;
- стихийных бедствий, неблагоприятных дорожно-климатических условий;
- проведения массовых, спортивных и иных мероприятий в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов либо когда пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного движения;
- если железнодорожные переезды не отвечают требованиям обеспечения безопасности дорожного движения;
- проведения на дорогах ремонтно-строительных и других работ;
- проведения антитеррористической операции или охранных мероприятий;
- проведения мероприятий по предотвращению или ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера и их последствий;
- несоответствия показателей состояния конструктивных элементов дорог техническим нормам обеспечения безопасности дорожного движения;
- сверхнормативной загрузки путем:
- обеспечения платного доступа с целью обеспечения нормативной пропускной способности дорог;
- ограничения или запрета въезда определенных категорий транспортных средств в установленное время;
- ограничения движения грузовых и транзитных транспортных средств;
- проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:
- при сопровождении автомобилей особого назначения;
- организованных автобусных колонн;
- войсковых колонн.
При наступлении указанных выше случаев решение о введении временного прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам принимается владельцами дорог совместно с уполномоченными органами в пределах их компетенции.
При этом владельцы дорог принимают немедленные меры по временному ограничению или прекращению дорожного движения, изменению его организации на дорогах или отдельных участках дорог с уведомлением об этом участников дорожного движения через средства массовой информации.
Также владельцы дорог осуществляют прием сообщений, обеспечивают информирование о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств участников дорожного движения и территориальных подразделений уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения, которые проводят организацию постов и установку знаков на дорогах.
При проведении спортивных и других массовых мероприятий предусмотрено, что:
- государственный орган, ответственный за проведение мероприятий, за три рабочих дня до даты проведения мероприятия оповещает владельцев дорог и территориальные подразделения уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения;
- владельцы дорог и территориальные подразделения уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения письменно согласовывают данные мероприятия при предоставлении государственным органом, ответственным за проведение мероприятий, соответствующих схем передвижения и сроков проведения мероприятий.
Вместе с тем при проведении ремонтно-строительных работ владельцы дорог совместно с уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения имеют право на ограничение или закрытие движения транспортных средств с уведомлением об этом местных исполнительных органов и пользователей автомобильными дорогами установлением соответствующих дорожных знаков и через средства массовой информации.
Кроме того, владельцы дорог проводят работы по устройству временной объездной дороги.
При проведении мероприятий по предотвращению или ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера и их последствий выполняется следующее:
- владельцы дорог совместно с территориальными подразделениями уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения принимают решения о прекращении или временном ограничении движения транспортных средств по дорогам или на отдельных участках дорог;
- они также информируют дежурно-диспетчерские службы автовокзалов, транспортных организаций, а также территориальные подразделения уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения соседних областей и государственные органы по чрезвычайным ситуациям приграничных государств для принятия ими оперативных мер по предупреждению и устранению последствий и оказания содействия;
- для проведения спасательных и других неотложных работ владельцы дорог обеспечивают беспрепятственный проезд к месту происшествия транспортных средств дорожных, аварийно-спасательных, пожарных и медицинских служб;
- владельцы дорог проводят работы по содержанию дорог, состояние которых отвечает требованиям, установленным техническим регламентом "Требования безопасности при эксплуатации автомобильных дорог".
Во время сверхнормативной загрузки дорог владельцы дорог принимают решения о временном ограничении движения транспортных средств по дорогам или на отдельных участках дорог, и путем устройства дорожных знаков обеспечивают информирование участников дорожного движения с указанием периода ограничения.
При проведении пограничных поисков и операций, иных розыскных действий в пределах пограничного пространства Пограничная служба КНБ РК устанавливает контрольные посты на время проведения мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования.
Решение о возобновлении или снятии временного ограничения движения транспортных средств принимается владельцами дорог совместно с уполномоченными органами в пределах их компетенции.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 мая.