В каких случаях в Казахстане прекращают или ограничивают движение по дорогам

МИИР РК разработал Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам, сообщает Zakon.kz.

Так, временные ограничения или запрещения дорожного движения на дорогах или отдельных участках дорог вводятся в случаях:

угрозы безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью физических лиц;

угрозы сохранности дорог;

ДТП;

загрязнения атмосферного воздуха выше нормативов предельно допустимых концентраций химических и иных веществ;

стихийных бедствий, неблагоприятных дорожно-климатических условий;

проведения массовых, спортивных и иных мероприятий в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов либо когда пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного движения;

если железнодорожные переезды не отвечают требованиям обеспечения безопасности дорожного движения;

проведения на дорогах ремонтно-строительных и других работ;

проведения антитеррористической операции или охранных мероприятий;

проведения мероприятий по предотвращению или ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера и их последствий;

несоответствия показателей состояния конструктивных элементов дорог техническим нормам обеспечения безопасности дорожного движения;

сверхнормативной загрузки путем:

- обеспечения платного доступа с целью обеспечения нормативной пропускной способности дорог;

- ограничения или запрета въезда определенных категорий транспортных средств в установленное время;

- ограничения движения грузовых и транзитных транспортных средств;

проведения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

- при сопровождении автомобилей особого назначения;

- организованных автобусных колонн;

- войсковых колонн.

При наступлении указанных выше случаев решение о введении временного прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам принимается владельцами дорог совместно с уполномоченными органами в пределах их компетенции.

При этом владельцы дорог принимают немедленные меры по временному ограничению или прекращению дорожного движения, изменению его организации на дорогах или отдельных участках дорог с уведомлением об этом участников дорожного движения через средства массовой информации.

Также владельцы дорог осуществляют прием сообщений, обеспечивают информирование о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств участников дорожного движения и территориальных подразделений уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения, которые проводят организацию постов и установку знаков на дорогах.

При проведении спортивных и других массовых мероприятий предусмотрено, что:

государственный орган, ответственный за проведение мероприятий, за три рабочих дня до даты проведения мероприятия оповещает владельцев дорог и территориальные подразделения уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения;

владельцы дорог и территориальные подразделения уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения письменно согласовывают данные мероприятия при предоставлении государственным органом, ответственным за проведение мероприятий, соответствующих схем передвижения и сроков проведения мероприятий.

Вместе с тем при проведении ремонтно-строительных работ владельцы дорог совместно с уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения имеют право на ограничение или закрытие движения транспортных средств с уведомлением об этом местных исполнительных органов и пользователей автомобильными дорогами установлением соответствующих дорожных знаков и через средства массовой информации.

Кроме того, владельцы дорог проводят работы по устройству временной объездной дороги.

При проведении мероприятий по предотвращению или ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера и их последствий выполняется следующее:

владельцы дорог совместно с территориальными подразделениями уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения принимают решения о прекращении или временном ограничении движения транспортных средств по дорогам или на отдельных участках дорог;

они также информируют дежурно-диспетчерские службы автовокзалов, транспортных организаций, а также территориальные подразделения уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения соседних областей и государственные органы по чрезвычайным ситуациям приграничных государств для принятия ими оперативных мер по предупреждению и устранению последствий и оказания содействия;

для проведения спасательных и других неотложных работ владельцы дорог обеспечивают беспрепятственный проезд к месту происшествия транспортных средств дорожных, аварийно-спасательных, пожарных и медицинских служб;

владельцы дорог проводят работы по содержанию дорог, состояние которых отвечает требованиям, установленным техническим регламентом "Требования безопасности при эксплуатации автомобильных дорог".

Во время сверхнормативной загрузки дорог владельцы дорог принимают решения о временном ограничении движения транспортных средств по дорогам или на отдельных участках дорог, и путем устройства дорожных знаков обеспечивают информирование участников дорожного движения с указанием периода ограничения.

При проведении пограничных поисков и операций, иных розыскных действий в пределах пограничного пространства Пограничная служба КНБ РК устанавливает контрольные посты на время проведения мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования.

Решение о возобновлении или снятии временного ограничения движения транспортных средств принимается владельцами дорог совместно с уполномоченными органами в пределах их компетенции.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 мая.