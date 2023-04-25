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Саткалиев прокомментировал заявление "Газпрома" о дешевом газе для Казахстана

Казахстан Газпром министр энергетики Фото: пресс-служба Правительства РК
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал опровержение российского "Газпрома" о дешевом газе для Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах правительства министр энергетики отметил, что цена на любой экспортный продукт складывается из себестоимости, из транспортировки по территории стран, из доходности, которую производители того или иного продукта вкладывают в базовую себестоимость.

"Мы понимаем, что цены на газ определяет корпорация "Газпром" и российское правительство, мы уверены, что ценообразование будет справедливое, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном и Республикой Беларусь. Также будут приниматься во внимание факторы стратегического партнерства между нашими странами, в том числе и экономические параметры".Алмасадам Саткалиев

Ранее Алмасадам Саткалиев заявил, что цена на российский газ для Казахстана будет ниже, чем для других стран. Однако позже "Газпром" в ответ на это опубликовал заявление, где опроверг эту информацию.

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