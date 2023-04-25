Нацбанк может рассмотреть увеличение таргета по инфляции до 5-7%

Решение по изменению таргета по инфляции Национальный банк РК может принять в мае-июне, передает Zakon.kz

Сегодня, 25 апреля, в Алматы проходит III Международная научно-практическая конференция "Стратегические вопросы денежно-кредитной политики. Вызовы новой экономической реальности". В рамках конференции эксперты презентовали научные исследования, согласно которым уровень оптимальной инфляции для Казахстана в текущих условиях мог бы составить 5-7%.

"Мы видим, что исследователи используют различные методики, применяемые в мире для того, чтобы посчитать оптимальный уровень инфляции. Для Казахстана все эти оценки находятся где-то в диапазоне именно от 5 до 7%. Наверное, в этом диапазоне если мы будем принимать решение по таргету, где-то и будет находиться обновленный таргет", — заявил заместитель председателя Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов

Спикер пояснил, это решение не будет означать, что в Казахстане никогда не будет таргета на уровне 4%. Однако таргет на среднесрочную перспективу может определяться с учетом текущих условий, в том числе последствий пандемии и других шоков.

Он отметил, что названный исследователями уровень оптимального таргета для Казахстана определен на основе микроданных, макроэкономических сопоставлений с другими странами и других методиках, которые используются для подсчета инфляции во всем мире.

"Мы открыты для обсуждения с экспертным сообществом и на основе результатов обсуждения этих исследований, нашей внутренней работы, в мае-июне мы будем принимать решение относительно того будет ли меняться таргет по инфляции в Казахстане. И если будет, именно с опорой на эти научные исследования. Сейчас эта работа проводится". Акылжан Баймагамбетов

Он подчеркнул, что при рассмотрении этого вопроса необходимо соблюдать баланс, насколько такая цель по инфляции оптимальна и достижима.

"Мы постарались подойти совместно с академическим сообществом для того, чтобы это было не просто политическое решение. А оно основывалось на каком-то экономическом бэкграунде, на доказательствах, на определенных исследованиях.

Отметим, что на текущий год целевые ориентиры по инфляции установлены на уровне 4-5%.

Фото: Национальный банк РК



