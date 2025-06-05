Нацбанк готов действовать решительно для возврата инфляции к уровню 5%

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 5 июня 2025 года рассказал о мерах по снижению уровня инфляции в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что с правительством ведется работа по ряду направлений.

"Прежде всего важен переход фискальной политики к более стабильному контрциклическому курсу. Мы исходим из того, что по итогам налоговой реформы в последующие годы будет снижаться зависимость бюджета от нефтяных доходов, в частности, трансфертов из Нацфонда. Это позволит снизить проинфляционное давление со стороны совокупного спроса. Согласно прогнозу социально-экономического развития, в 2026-2027 годы правительством предполагается выделение трансфертов в объеме 2 трлн тенге ежегодно. Это существенно ниже, чем в текущем году. Соответственно, при реализации, эти меры будут работать на снижение инфляции, усиливая эффект от денежно-кредитной политики", – сказал он.

Также, важным, по его словам, является актуализация и усиление комплекса мер по контролю инфляции. В этом направлени особенно актуальны темпы тарифной реформы.

"В ряде направлений, включая водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, долгосрочная динамика цен опережает как общую инфляцию, так и инфляцию услуг. В результате это формируется ценовое давление. Мы ведем активные консультации с правительством по возможной корректировке параметров тарифной политики, в том числе с акцентом на то, чтобы темпы роста тарифов соотносились с инфляционными целями и обеспечивали сохранение покупательной способности населения", – указал глава Нацбанка.

В целом, по его словам, Нацбанк остается приверженным своей цели и готов действовать решительно для обеспечения устойчивого возврата инфляции к уровню 5%. При необходимости предпринять меры по ужесточению политики.

"У нас сервисная инфляция. Как вы знаете, индекс потребительских цен разделен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги. Сейчас основной вклад в рост общего индекса инфляции вносят услуги, причем как регулируемые, типа ЖКХ, так и не нерегулируемые слуги. Это обычные услуги парикмахеров, услуги гостиниц и так далее. Общий рост – 16%. То есть, они, если средний – 11,3%, сильно тянут вверх. Мы по услугам очень внимательно отслеживаем и там, наверное, необходимо по регулируемым услугам, может быть, посмотреть на этапность этой тарифной реформы. Мы с правительством на эту тему работаем, надо не останавливать реформу, надо достигать целей реформы, но просмотреть на этапность, на ее скорость, это точно необходимо. Этот вопрос мы планируем на следующей неделе обсуждать с правительством", – позже добавил Тимур Сулейменов.

5 июня сообщалось, что инфляция в Казахстане остается двухзначной: май 2025 года показал годовой рост в 11,3%, что выше апрельских 10,7%. Месячный прирост цен составил 0,9%. При этом особенно дорожают платные услуги – рост 16% за 12 месяцев, это самый высокий показатель за последние годы.